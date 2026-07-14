Las declaraciones de Susana Giménez a su regreso a la Argentina sorprendieron por la dureza de sus palabras hacia la China Suárez. La conductora fue abordada en el aeropuerto de Ezeiza luego de viajar para seguir a la Selección Argentina en el encuentro frente a Suiza y respondió sin filtros sobre distintos temas de actualidad.

Durante la entrevista realizada por Oliver Quiroz para Primicias Ya, la diva fue consultada por una comparación que había surgido en un programa de televisión. En el ciclo de Jorge Rial habían planteado que la China Suárez representaba una versión actual de Susana Giménez, una idea que la histórica conductora rechazó de manera categórica.

Lejos de esquivar el tema, Susana Giménez respondió con una frase que rápidamente se volvió viral. "¡No creo! Porque ella no tiene carisma, para mí no, es preciosa… pero es muy aburrida", expresó, dejando en claro que no comparte la visión de quienes encuentran similitudes entre ambas figuras del espectáculo.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, poco después, el periodista Santiago Sposato aportó detalles sobre el origen de la mala relación. Según explicó, uno de los primeros cortocircuitos habría ocurrido cuando Eugenia Suárez interpretó a Susana Giménez en la serie biográfica de Sandro, una actuación que no habría convencido a la conductora.

Sin embargo, el conflicto habría tomado otra dimensión durante el recordado WandaGate. En ese momento, Susana Giménez viajó hasta París para entrevistar a Wanda Nara y Mauro Icardi, y desde entonces habría quedado más cercana a la empresaria, una postura que terminó alejándola aún más de la China Suárez.

Susana fue lapidaria con la China

Con el paso del tiempo aparecieron nuevos episodios que reforzaron esas versiones. Uno de ellos ocurrió en Turquía, cuando Marley entrevistó a Mauro Icardi. En aquel momento trascendió que Susana Giménez habría preferido no asistir para evitar coincidir con la China Suárez, aunque oficialmente se informó que atravesaba un delicado momento familiar tras la muerte de la nieta de Cris Morena.

Mientras tanto, la relación entre Susana Giménez y Wanda Nara continúa fortaleciéndose. Incluso, desde hace varios meses circulan versiones que señalan a la empresaria como una de las principales figuras llamadas a ocupar un lugar de relevancia dentro de Telefe, algo que volvió a comentarse luego de la última ceremonia de los Martín Fierro, donde ambas compartieron protagonismo.