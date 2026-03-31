La salida de Mauro Icardi y la China Suárez a un boliche porteño ya había quedado envuelta en versiones incómodas, pero en las últimas horas apareció un dato que le puso nombre y contexto al episodio. Según trascendió en redes, la joven que se habría acercado al futbolista en plena noche formaría parte del grupo de amigas de Juanita Tinelli, un detalle que terminó de amplificar el revuelo alrededor de la pareja.

Hasta ese momento, la escena circulaba apenas como un supuesto ataque de celos dentro de Caramelo, el boliche de Costanera Norte al que ambos fueron después de que se frustrara su regreso a Turquía. La historia cambió cuando una usuaria aportó una descripción más precisa de lo que habría pasado y de quién sería la mujer involucrada en ese acercamiento a Mauro Icardi.

“Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella también estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita que sería del grupo de amigas de Juanita Tinelli, se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro”, decía el mensaje que empezó a circular y que alimentó la versión de un cruce en medio de la salida nocturna. Con esa publicación, el foco pasó de una escena confusa a una revelación puntual sobre la identidad del entorno de la joven.

A partir de ahí, la atención dejó de estar solo en la presencia de la China Suárez y Mauro Icardi en el lugar para correrse hacia la reacción que se le atribuyó a la actriz. El episodio, siempre según ese relato, no habría quedado en un intercambio menor, sino que escaló hasta obligar a terceros a intervenir para evitar que la situación siguiera creciendo delante de todos.

La parte más fuerte de la versión se conoció en el segundo tramo de esa misma publicación. “La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”. El tono del mensaje hizo todavía más ruido que el dato inicial y empujó el tema hacia una exposición mucho más áspera.

Con ese cuadro, la noche en Caramelo dejó de ser una simple salida de pareja y se convirtió en otro capítulo ruidoso alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi. La mención a un posible registro con celular, sumada a la referencia al entorno de Juanita Tinelli, le dio a la historia una dimensión mayor y alimentó las especulaciones sobre lo que realmente habría ocurrido puertas adentro del boliche.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones compartidas en redes, pero alcanzó para que la pareja quedara otra vez en el centro de la escena. Esta vez no por una postal romántica ni por un gesto cómplice, sino por una madrugada en la que un supuesto pedido de fotos terminó abriendo una historia mucho más incómoda.