Una salida nocturna de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires terminó envuelta en versiones explosivas y volvió a poner a la pareja bajo la lupa. Lo que iba a ser una noche más en un boliche de Costanera Norte quedó atravesado por relatos de tensión, seguridad extrema y un supuesto cruce que hizo ruido apenas empezó a circular en redes.

El episodio se instaló a partir de un mensaje que describió una escena muy puntual dentro de Caramelo. "Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la China como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla", decía la publicación que encendió el tema y puso a la actriz en el centro de la discusión.

A partir de ahí, la noche de la China Suárez y Mauro Icardi dejó de leerse como una simple salida de pareja. La versión sobre una reacción desmedida de la actriz frente al acercamiento de otra mujer al futbolista empujó el tema hacia un terreno más áspero, sobre todo porque la escena habría ocurrido en medio de mucha gente y con varios testigos alrededor.

Mientras ese relato empezaba a multiplicarse, aparecieron otros datos que reforzaron el revuelo. Yanina Latorre sumó información sobre cómo se movieron dentro del lugar y describió una postal llamativa: "Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos". Esa frase no solo alimentó el comentario sobre la salida, también instaló la idea de una presencia completamente blindada dentro del boliche.

La situación se volvió todavía más extraña cuando se agregaron detalles sobre el operativo de seguridad. "Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", lanzó la conductora, dejando expuesta una mecánica que, de haber sido así, convirtió la noche en una escena todavía más tensa para todos los que estaban cerca.

En ese marco, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar atrapados en un tipo de exposición que parece perseguir cada uno de sus movimientos. No hizo falta una imagen confirmando el supuesto cruce para que el tema escalara: alcanzó con el relato de una salida cargada de control, miradas encima y una reacción atribuida a la actriz que rápidamente encendió los comentarios.

Después de varios días en la Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez ya regresaron a Turquía, pero el paso por Buenos Aires no terminó con una postal romántica ni con una noche inadvertida. Al contrario, dejó otra escena ruidosa girando en redes, con versiones de pelea, custodias y un clima demasiado espeso para una salida que, por unas horas, los volvió a poner en el centro de todo.