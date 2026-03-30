La condena a Santiago Martínez abrió una nueva etapa en un caso ya atravesado por acusaciones gravísimas, exposición pública y declaraciones cruzadas. Después de que la Justicia lo sentenciara a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, fue su madre quien salió a hablar y eligió un tono que volvió a encender todo.

Valeria apareció en televisión cuando el fallo todavía seguía generando repercusiones y, desde el arranque, buscó marcar una posición frente a lo ocurrido. “El hecho terrible nosotros no lo avalamos, es repudiable desde donde lo mires. Estoy afectada por la mediatización de todo esto porque nosotros no hablamos hasta ahora”, sostuvo, en una intervención donde combinó rechazo a la violencia con una defensa cerrada de su hijo.

A medida que avanzó la entrevista, la madre de Santiago Martínez dejó en claro que no acompaña la versión de Emily Ceco tal como fue expuesta públicamente. “Nosotros sabemos que pasó algo, que la Justicia tiene que determinar qué pasó, pero sabemos de todas las mentiras. Tenemos que utilizar todas las armas de la Justicia”, afirmó. En esa misma línea, insistió con que a la familia la “quisieron ensuciar de todas las formas posibles”.

Lejos de correrse del caso, Valeria reforzó la idea de que la condena no refleja, según su mirada, lo que verdaderamente ocurrió. “Estamos esperanzados de que esto se va a revertir. Cometió un error grave, pero no es un monstruo y un asesino. Fue un error, esta pagando hace un año el error”, lanzó, en una frase que dejó ver hasta dónde estaba dispuesta a sostener su postura aun después del fallo.

En uno de los tramos más duros del cruce televisivo, llegó la pregunta directa que terminó ordenando el eje de su descargo. “¿Cual es la mentira principal de la que hablas?“, le plantearon. Entonces respondió sin matices: ”Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Formó parte de nuestra familia durante todo ese tiempo, la recibimos con cariño. Vivimos juntos y no hubo hechos de violencia en mi casa nunca. Mi marido no es violento, no tiene contactos políticos y es jubilado. Yo soy docente".

Después redobló esa defensa con otro planteo que seguramente volverá a generar repercusión. “Fue un hecho de violencia y mi hijo está pagando por eso. No significa que mi hijo la haya querido matar. Los golpes fueron leves. Nos tenemos que guiar por las pruebas y no por un relato. Hay que velar por la verdad porque estamos todos en peligro”, dijo, al insistir con una lectura distinta de la condena que recibió Santiago Martínez.

Como si eso no alcanzara, el propio condenado también publicó un mensaje en redes tras conocerse la sentencia. “Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”, escribió. Así, mientras Emily Ceco quedó otra vez en el centro de un relato que su entorno discute, la familia de Santiago Martínez decidió salir a disputar públicamente el sentido de un fallo que parecía haber cerrado una etapa, pero volvió a abrir otra.