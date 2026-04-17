En una entrevista distendida, Federico D’Elía dejó a todos sorprendidos al compartir recuerdos poco conocidos de su adolescencia, incluyendo varios episodios en los que terminó detenido. La revelación ocurrió durante su paso por el ciclo televisivo conducido por Mario Pergolini, donde el actor repasó momentos de su vida antes de la fama.

Durante la charla, Federico D’Elía reconoció que tuvo algunos encontronazos con la policía en su juventud, especialmente en la ciudad de La Plata. Lejos de tratarse de delitos graves, explicó que eran situaciones propias de la edad, como jugar al fútbol en la calle de madrugada o reunirse con amigos en plazas.

Consultado por Mario Pergolini sobre si su familia intervenía en esas situaciones, el actor respondió con humor: “Mamá en particular no me fue a buscar nunca. Ella se enteraba, pero yo trataba de que no se enterara”. Además, aclaró que no fueron tantas veces: “Habré caído en cana tres o cuatro veces”.

En ese contexto, Federico D’Elía también hizo referencia al clima social de la época posterior a la dictadura, donde los controles eran más estrictos. “Era una cana de mier... dando vueltas, te agarraban por cualquier cosa”, recordó, marcando el contraste con la actualidad.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando contó una anécdota puntual junto a su hermano y un amigo. Según relató, todo comenzó cuando intentaron escapar al ver movimiento policial, pero finalmente fueron interceptados y trasladados a una comisaría.

Fue allí donde Federico D’Elía improvisó una estrategia digna de ficción. “Empezamos a hacer ejercicio y en un momento les avisé bajito que me iba a hacer el desmayado”, contó entre risas. Acto seguido, se tiró al piso simulando una crisis, lo que generó preocupación en los efectivos.

La maniobra tuvo efecto inmediato. “Los canas se asustaron y nos dijeron ‘váyanse de acá’”, recordó el actor, evidenciando cómo esa actuación improvisada les permitió recuperar la libertad en cuestión de minutos.

Finalmente, Federico D’Elía también habló de sus inicios y confesó que no tenía interés por los estudios académicos. Influenciado por su padre, decidió inclinarse por la actuación, un camino que lo llevaría años después a protagonizar éxitos como Los Simuladores.