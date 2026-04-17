Luana Fernández, Fabio Agostini y Franco Zunino dejaron de lado por un rato las dudas, los celos y las indefiniciones para meterse en una prueba que los empujó todavía más. Gran Hermano les ofreció una noche distinta, a solas y con premio incluido, y los tres aceptaron sin demasiadas vueltas. Así empezó una escena cargada de cercanía, bromas filosas y una tensión que ya no se pudo esconder.

La propuesta llegó en voz de Santiago del Moro y tenía un beneficio que tocaba a toda la casa. “El Big les propone un desafío con beneficio colectivo: incluye noche de película con pochoclos y cosas ricas en el SUM, más un asado con gaseosa y helado para toda la casa”, leyó el conductor. Enseguida completó la condición que convertía ese premio en algo mucho más incómodo y sugestivo: “A cambio, el Big les pide que Fabio, Luana y Zunino deben permanecer atados durante 24 horas. La película la ven ustedes tres; el asado es para todos”.

Con esa consigna en marcha, el trío fue al SUM y compartió una velada apartada del resto. La película, los pochoclos y el helado fueron apenas la excusa para una convivencia más pegada que de costumbre. Entre roces, miradas y mimos, la postal empezó a empujar el juego hacia un terreno bastante más ambiguo, sobre todo porque Luana Fernández sigue sin terminar de definir qué lugar ocupa cada uno en ese vínculo.

En medio de esa intimidad, la participante quiso saber cómo habían sido experiencias parecidas en otros realities y fue directo a Fabio Agostini. “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”, le preguntó. Él, fiel a su estilo, eligió responder con una sonrisa y doble intención: “Depende cómo lo hagamos, sí”. Luana insistió con curiosidad: “¿Cómo lo hacían?”. Y el español retrucó: “¿El qué? ¿A qué nos referimos? No sé si estamos hablando de lo mismo”.

Lejos de achicarse, ella aclaró el punto: “Qué hacían cuando estaban atados”. Ahí sí, Fabio Agostini fue más concreto y lanzó una frase que desacomodó la escena: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio”. La reacción de Franco Zunino fue inmediata. “¿Cómo exnovio? ”, soltó, antes de mirarla y preguntar: “¿Qué somos?”. Luana Fernández optó por una salida más tibia: “Nos llevamos muy bien”.

La conversación no bajó ahí. Fabio Agostini remató con una palabra que dejó flotando una idea más grande que el simple chiste: “Poliamor”. Y Luana, ya metida de lleno en el tono de la noche, siguió el juego con una confesión descontracturada: “Un poco de champagne y te juro que arranco de 0 a 300. Me falta eso ”.

En ese intercambio, el supuesto triángulo dejó de ser un rumor liviano y pasó a mostrarse como una dinámica cada vez más suelta, más provocadora y bastante menos inocente. Sin embargo, tras la finalización del programa, poco se mostró, por lo que la expectativa crece sobre si finalmente sellaron el amor o no.