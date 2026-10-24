Charly García tendrá un documental sobre su vida y su obra en Netflix. El anuncio se realizó este viernes 23 de octubre, el día en que el músico cumplió 75 años, a través de las redes sociales de la plataforma de streaming, que confirmó que la producción ya se encuentra en marcha.

“Ahora sí, Charly por Charly”, anticipó el propio artista en el video promocional. El proyecto estará dirigido por Alejandro Hartmann y será producido por Haddock Films, con la propuesta de recorrer la trayectoria de una de las figuras más influyentes del rock argentino a partir de su propia voz.

Por el momento, Netflix no confirmó la fecha de estreno ni detalló qué etapas de la vida del músico tendrán mayor protagonismo. La plataforma adelantó que el documental llegará próximamente y que buscará explorar el impacto de su obra a lo largo de las décadas.

El mismo día del cumpleaños número 75 de Charly García, Netflix confirmó la producción del documental del ídolo del rock nacional - Foto: Instagram @chenentflix

El anuncio de Netflix incluyó guiños a la historia de Charly

El anticipo difundido en Instagram reúne imágenes y referencias vinculadas con distintas etapas de la identidad artística de García. Entre ellas aparece el símbolo de Say No More, la consigna que marcó una etapa de su carrera, además de elementos visuales asociados con sus canciones y su historia personal.

En otro tramo del video, un cable recorre las oficinas de Netflix, pasa por una referencia a Mafalda y llega hasta un piano. Allí aparece Charly García, que comienza a tocar con sus características uñas pintadas de rojo.

La secuencia funciona como una presentación del proyecto y recupera algunos de los símbolos que forman parte del universo visual del músico. El anuncio, sin embargo, no reveló todavía imágenes de archivo inéditas ni anticipó quiénes participarán como entrevistados.

Netflix Argentina confirmó que el documental sobre la vida y obra de Charly García ya está en marcha - Foto: Instagram @chenetflix

Alejandro Hartmann y Haddock Films estarán a cargo del proyecto

La dirección estará a cargo de Alejandro Hartmann, realizador con experiencia en documentales y producciones de investigación sobre historias argentinas. Entre sus trabajos se encuentran Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas.

La producción será responsabilidad de Haddock Films, compañía encabezada por Vanessa Ragone. La productora destacó la dimensión personal y profesional del proyecto y la confianza depositada en el equipo para contar la historia de un artista central de la música nacional.

El desafío será condensar una trayectoria de más de cinco décadas en un relato audiovisual que combine la historia del músico con la evolución de su obra. La participación de García abre la posibilidad de conocer su propio punto de vista sobre episodios y decisiones que marcaron su recorrido.

De Sui Generis a su carrera solista: una historia que atraviesa generaciones

La trayectoria de Charly García excede su carrera individual. Desde sus primeros éxitos con Sui Generis hasta su paso por La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, el músico fue protagonista de distintas etapas del rock argentino.

Su carrera solista, iniciada en los años 80, amplió ese recorrido con discos y canciones que se incorporaron a la cultura popular. Temas como Demoliendo hoteles, Nos siguen pegando abajo, Inconsciente colectivo y Rezo por vos mantienen su presencia en distintas generaciones de oyentes.

Ese recorrido ofrece múltiples posibilidades para el documental: la formación musical de García, la experimentación sonora, sus transformaciones artísticas y la influencia de sus composiciones en la música argentina. Todavía no se informó qué discos, momentos o colaboraciones ocuparán un lugar central en la producción.