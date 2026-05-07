Felipe Pettinato atraviesa un nuevo capítulo judicial que vuelve a ponerlo en el centro de la polémica. A pocas semanas de haber sido condenado por el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo, el hijo de Roberto Pettinato quedó involucrado en otra causa que podría modificar su situación procesal.

Según informó el periodista Mauro Szeta desde sus redes sociales, la Justicia avanzó en una investigación donde acusan a Felipe Pettinato de una presunta estafa vinculada a la falsificación de recetas médicas. El caso ya tuvo movimientos importantes y el comunicador aseguró que el mediático fue “indagado, procesado y con pedido de arresto domiciliario”.

La noticia generó fuerte repercusión debido a que ocurre apenas días después de la condena que recibió por el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento del barrio porteño de Belgrano. En ese episodio murió Melchor Rodrigo, quien era amigo del acusado y reconocido neurólogo.

El pasado 20 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consideraron que no pudo demostrarse una intención deliberada en el hecho, motivo por el cual descartaron una pena mayor.

Durante el juicio, la querella había solicitado 15 años de cárcel al sostener la figura de estrago doloso seguido de muerte, mientras que la Fiscalía manejó una hipótesis alternativa vinculada a un accidente y pidió una condena menor. Finalmente, el tribunal optó por la pena en suspenso y le permitió continuar en libertad bajo determinadas condiciones.

Entre las obligaciones impuestas por la Justicia, Felipe Pettinato debe continuar con tratamiento médico, mantener domicilio fijo y cumplir una serie de requisitos de conducta. Además, la condena quedó unificada con otra pena previa de nueve meses en suspenso por abuso simple de una menor de 15 años.

En medio del nuevo escándalo, el periodista Luis Bremer reveló en el programa A la Tarde que la defensa del acusado ya trabaja para revertir la medida. “Se va a apelar”, le habrían comunicado los abogados ante el pedido de arresto domiciliario en la causa por las recetas falsas.

Mientras tanto, la situación de Felipe Pettinato vuelve a quedar bajo la lupa pública y judicial. Aunque continúa en libertad por la condena relacionada con la muerte de Melchor Rodrigo, esta nueva denuncia podría complicar aún más un panorama legal que parece lejos de encontrar tranquilidad.

En medio del revuelo por esta nueva causa, Felipe Pettinato rompió el silencio y negó de manera contundente las acusaciones en su contra. “La prisión no es efectiva, es una causa más. No falsifiqué nada”, aseguró en diálogo con Martín Salwe. Además, el mediático también hizo referencia a su presente personal y sostuvo: “Estoy limpio hace rato”, intentando despegarse de los rumores relacionados con consumos problemáticos.