Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, quien falleció tras un incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El fallo establece que el hijo del conductor Roberto Pettinato no deberá cumplir la pena en prisión efectiva, al tratarse de una condena condicional. De este modo, permanecerá en libertad aunque bajo el cumplimiento de reglas de conducta que fijará la Justicia.

El hecho se remonta al 16 de mayo de 2022, cuando un incendio se desató en el departamento donde se encontraba el médico. Como consecuencia del fuego, Rodrigo murió en el lugar, en un episodio que generó fuerte conmoción pública.

Durante el proceso judicial, se analizaron las circunstancias en las que se produjo el siniestro y el grado de responsabilidad de Pettinato, quien finalmente fue encontrado culpable en el marco de la causa.

La condena en suspenso implica que el imputado no será detenido, aunque deberá cumplir una serie de condiciones durante el plazo establecido. En caso de incumplimiento, la pena podría volverse efectiva.