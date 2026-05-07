La escena musical de Neuquén se prepara para recibir uno de los shows más esperados del año. La reconocida cantante y compositora argentina Zoe Gotusso se presentará el sábado 16 de mayo en Mood Live, en el marco de su esperado Tour 2026, una gira que la encuentra atravesando uno de los momentos más sólidos y maduros de su carrera artística.

La artista cordobesa llegará a la capital neuquina con un espectáculo que promete emocionar de principio a fin. El show recorrerá las distintas etapas de su trayectoria, combinando las canciones de Detalles, su más reciente trabajo discográfico, con los temas que ya se transformaron en himnos para sus seguidores.

Con una propuesta íntima, elegante y profundamente emocional, Zoe continúa consolidándose como una de las voces más importantes del pop argentino contemporáneo. Su sensibilidad interpretativa, sumada a una puesta envolvente y una banda de gran nivel, convierten cada presentación en una experiencia única.

Durante los últimos años, la cantante ha llevado su música a escenarios de España, México, Colombia, Chile y Uruguay, además de protagonizar importantes hitos en Argentina. Entre ellos, dos funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y su participación como artista invitada en los diez conciertos de Coldplay en el Estadio River Plate.

Su debut solista, Mi primer día triste (2020), producido por Juan Campodónico, fue ampliamente celebrado por la crítica y el público, obteniendo el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista Pop y nominaciones a los Latin Grammy. Más tarde llegarían Cursi y recientemente Detalles, un disco que profundiza el costado romántico y sensible que caracteriza su obra. La cita será el sábado 16 de mayo desde las 21 horas en Mood Live, ubicado en Ministro González 40.