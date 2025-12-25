La Navidad tuvo un giro completamente inesperado para Barby Franco, quien recibió un regalo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y portales de espectáculos. La modelo mostró orgullosa el lujoso obsequio que apareció en la puerta de su casa y dejó sin palabras a sus seguidores, en una previa navideña cargada de emoción y asombro.

El protagonista del impactante gesto fue Fernando Burlando, quien decidió sorprender a su pareja con un Tesla Cybertruck, uno de los vehículos más exclusivos y comentados del mundo. El modelo eléctrico, de diseño futurista y estética disruptiva, es una verdadera rareza en el país y está reservado para un puñado de privilegiados.

Fue durante la mañana del 24 de diciembre cuando Barby Franco compartió el momento con su comunidad digital. Entre risas, incredulidad y felicidad absoluta, contó que el vehículo apareció sin previo aviso frente a su casa y que la sorpresa fue total, ya que era un auto que soñaba tener desde hacía tiempo.

El Tesla Cybertruck no solo se destaca por su aspecto imponente, sino también por su avanzada tecnología y su valor de mercado. Según sitios especializados, el precio ronda los 300 mil dólares, una cifra que lo convierte en uno de los regalos más caros vistos entre figuras del espectáculo argentino.

Además, conseguir este modelo en Argentina no es sencillo. Se estima que hay apenas unas pocas unidades en circulación, lo que eleva aún más su exclusividad. De hecho, una de las primeras Cybertruck que llegó al país fue la del streamer Coscu, quien la adquirió como inversión y objeto de colección.

Pero el lujo no fue solo para la modelo. Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, también tuvo su momento especial. La pequeña recibió una mini Cybertruck a batería, diseñada para niños, replicando el mismo modelo que el de su mamá en versión infantil.

De esta manera, madre e hija ahora comparten el mismo auto, cada una adaptada a su edad. El gesto familiar enterneció a los seguidores y terminó de sellar una Navidad inolvidable, donde el amor, la ostentación y la sorpresa se combinaron en una postal que dio la vuelta al mundo digital.