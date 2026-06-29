El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Fernando Burlando en el programa de Mirtha Legrand. A más de diez días del episodio que involucró la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el abogado aseguró que la actriz analiza iniciar acciones legales contra el canal digital por la manera en que se resolvió su salida.

Durante su participación en “La Noche de Mirtha”, Burlando dejó en claro que, según su versión, la desvinculación de Flor Peña no fue una decisión personal. “Está en condiciones de hacerle juicio a Luzu. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad respecto de esa decisión”, explicó el letrado al referirse al futuro laboral de la conductora.

El abogado también remarcó que la actriz reconoció inmediatamente el error cometido al aire cuando anunció una información incorrecta vinculada al padre de Lionel Messi. “Fue un gran error de su parte y lo reconoció inmediatamente”, señaló. Sin embargo, sostuvo que la reacción del canal habría sido excesiva frente a la situación.

En ese contexto, Fernando Burlando contó cómo atravesó Florencia Peña las horas posteriores al escándalo mediático. “Llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. Flor estaba muy angustiada. No podía esbozar una palabra, lo único que hacía era llorar, llorar y llorar”, relató el abogado, dando detalles del fuerte impacto emocional que habría sufrido la actriz.

Además, cuestionó directamente la postura tomada por Luzu TV y por Nicolás Occhiato tras la viralización del episodio. “Fue un grave error, pero la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada”, lanzó. Según explicó, existía un contrato vigente con determinadas condiciones laborales que no se habrían respetado tras el incidente.

En otro tramo de la entrevista, el letrado sostuvo que la producción del ciclo no dependía de Flor Peña, sino del propio canal. “La productora no era de ella, era del canal. Ni siquiera pudo controlar o chequear esa información”, aseguró. De todos modos, aclaró que todavía mantienen conversaciones con las autoridades de la plataforma y que existe “buen diálogo” entre las partes.

Fernando Burlando defiende a Flor Peña

Consultado por Mirtha Legrand sobre la posibilidad de una demanda millonaria, Burlando evitó hablar de cifras concretas, aunque admitió que el reclamo podría incluir cuestiones económicas y daños personales. “Florencia es una figura grande. Cobraba muy bien y el reclamo tiene que ver con los beneficios que tenía”, expresó.

La polémica comenzó el pasado 18 de junio, cuando Florencia Peña informó en vivo la supuesta muerte de Jorge Messi, noticia que fue desmentida minutos después. Tras pedir disculpas públicamente, la conductora quedó envuelta en una fuerte controversia que ahora podría derivar en un enfrentamiento judicial contra Luzu TV.