La noticia sacudió a las redes sociales en las últimas horas: los influencers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Estados Unidos mientras cubrían un partido de la Copa Mundial 2026. Ambos quedaron acusados de ingresar de manera irregular al Hard Rock Stadium de Miami durante el encuentro entre Colombia y Portugal, uno de los partidos más convocantes del torneo.

Según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade, los jóvenes habrían utilizado acreditaciones correspondientes a un evento anterior para atravesar distintos controles de seguridad. De acuerdo al reporte policial, lograron “eludir tres niveles de seguridad” antes de ser interceptados dentro del estadio. Los dos fueron arrestados bajo cargos de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento.

En el informe oficial, Beni Mármol, cuyo nombre real es Lautaro B. Marmol, explicó que intentaba ingresar para transmitir el partido como influencer. “Era un influencer de medios que intentaba entrar para transmitir el juego”, detalló uno de los agentes en el documento presentado ante la Justicia estadounidense. Por su parte, Pato Perrotta sostuvo que había sido contratado por una empresa de medios y que las credenciales que llevaba pertenecían a una cobertura previa.

Aunque para muchos nombres pueden resultar recientes, ambos son figuras muy populares dentro del universo digital argentino. Entre YouTube, streams y redes sociales, acumulan millones de reproducciones gracias a contenidos vinculados a desafíos extremos, viajes, experiencias gastronómicas y coberturas de eventos masivos. Junto a ellos suele aparecer también el creador uruguayo conocido como Bisicleta.

La historia de Pato Perrotta en internet comenzó hace casi una década, cuando inició transmisiones relacionadas con videojuegos y gaming. Con el tiempo fue construyendo una comunidad fiel hasta que apareció Benicio Mármol, más conocido como Beni Mármol, quien rápidamente se convirtió en su compañero inseparable frente a cámara y en una pieza clave del éxito del canal.

El influencer oriundo de Lanús también es conocido por ser hijo del dueño de Punto Límite, un histórico bar de zona sur bonaerense. En sus videos, suele bromear sobre su fanatismo por la comida y protagoniza desafíos vinculados a tenedores libres, asados, pizzas y milanesas gigantes. Esa temática gastronómica terminó siendo una de las marcas registradas del grupo.

Los argentinos presos en Dallas

Además de sus canales individuales, ambos lanzaron el proyecto conjunto “Patobisimarmol”, donde muestran escenas de convivencia, apuestas insólitas y retos virales. Entre sus videos más vistos aparecen propuestas como “decir que sí a todo por 24 horas”, vivir esposados o comprar los productos más caros de distintos comercios. También fueron convocados como entrenadores del Team Balanza, liderado por Mati Amboade.

Ahora, el presente de los influencers quedó marcado por este episodio judicial en Miami. Un juez encontró pruebas suficientes para avanzar con la acusación y determinó una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Mientras continúa la investigación, Beni Mármol y Pato Perrotta permanecen en el centro de la polémica y su cobertura del Mundial terminó convirtiéndose en uno de los escándalos virales más comentados del momento.