La actriz e influencer Cande Molfese volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizaran imágenes suyas sin maquillaje durante sus vacaciones, lo que generó una catarata de comentarios negativos en redes sociales. Fiel a su estilo, la artista no se quedó en silencio y decidió enfrentar la situación con un contundente mensaje.

A lo largo de los años, Cande Molfese construyó una fuerte presencia digital, donde comparte su día a día entre su trabajo en radio, sus proyectos personales y su vida cotidiana. Sin embargo, esa exposición también la convirtió en blanco frecuente de críticas, muchas de ellas vinculadas a su aspecto físico.

El episodio más reciente ocurrió durante su estadía en Punta Cana, donde la actriz publicó contenido mostrándose al natural. Lejos de recibir solo elogios, varios usuarios aprovecharon para cuestionar su apariencia, lo que generó un profundo malestar en Cande Molfese.

Cansada de la situación, la artista grabó un video en TikTok en el que expresó su angustia. “No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo de mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo”, manifestó visiblemente afectada.

En su descargo, Cande Molfese también cuestionó la idea de que por ser una figura pública debe tolerar ese tipo de agresiones. “El ‘estás expuesta, tenés que recibir estas cosas’ no es así. Me duele, me genera inseguridad”, aseguró, marcando un límite frente a los mensajes de odio.

Además, la actriz reflexionó sobre su propia historia mediática y su decisión de mantenerse auténtica. “Tengo 35 años, me conocen desde los 19. Nunca me hice nada en la cara porque me da pánico”, explicó, reforzando su postura a favor de la naturalidad.

Durante sus días en el Caribe, Cande Molfese también compartió momentos de relax junto a su pareja y amigos, disfrutando de playas paradisíacas, jornadas de sol y salidas nocturnas. A pesar del contexto, la artista mostró su intención de seguir conectando con su público desde un lugar genuino.

Finalmente, dejó una reflexión dirigida a quienes la critican: “A vos que estás del otro lado, escribiendo todo eso, ¿te pensás que a mí no me va a afectar?”. Y cerró con una frase que resume su postura: “El tiempo pasa, la vida pasa”.