El programa Perros de la calle, emitido por Urbana Play, se llenó de nostalgia durante la reciente visita del cantante Manuel Wirzt. En medio de la charla, el artista repasó su carrera y recordó la emblemática canción 'Rescata mi corazón', que acaba de cumplir 30 años desde su lanzamiento.

Este tema no solo se consolidó como un clásico musical, sino que también tuvo presencia en la televisión argentina gracias a Marcelo Tinelli, quien la utilizó durante varios años en ShowMatch, reforzando así su legado en la cultura popular.

En ese contexto, Cande Molfese, actriz y panelista del programa, aportó un toque personal al señalar: “Después estuvo en Violetta esta canción”, haciendo referencia a la inclusión del tema en la popular tira juvenil en la que ella participó.

La intervención de Molfese llevó a Wirzt a compartir detalles actuales sobre la celebración de las tres décadas del disco: “Por eso en esta celebración de los treinta años del disco, me estoy dando ese gusto de convocar a gente amiga, como lo hice con Ruggero (Pasquarelli)”. Con esta frase, el músico destacó la conexión que la música mantiene entre distintas generaciones.

El clima distendido se quebró momentáneamente cuando Wirzt, con una sonrisa, comentó: “Mirá qué informada está la señorita”, reconociendo el acierto de la actriz. La mención a Violetta evidenció que Molfese tuvo una participación directa en la tira juvenil, lo que generó una breve tensión en la conversación.

Sin embargo, la charla retomó rápidamente su curso cuando Wirzt reveló un dato inesperado: “Vos sabés que Ruggero fue el primer tipo que hizo el tema, fue la primera versión que se hizo”. Para alivianar el ambiente, Andy Kusnetzoff intervino con ironía: “A nosotros no nos gustó mucho”.

A pesar del intento por mantener un ambiente relajado, este intercambio se transformó en uno de los momentos más comentados del programa, dejando una marca en la audiencia por su mezcla de nostalgia, humor y sorpresa.