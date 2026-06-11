La experiencia de vivir en otro país no siempre es tan perfecta como parece en las redes sociales. Así lo dejó en claro Sofía Solá, la hija de Maru Botana, quien sorprendió a sus seguidores al compartir un sincero testimonio sobre las dificultades que atraviesa desde que se instaló en Barcelona para desarrollar su carrera como modelo.

A sus 21 años, la joven decidió apostar por una oportunidad profesional en España con el respaldo de toda su familia. Sin embargo, detrás de las producciones fotográficas y las imágenes que comparte en sus redes, existe una realidad marcada por la nostalgia, la adaptación y los desafíos emocionales que implica estar lejos de sus seres queridos.

Todo surgió a partir de una consulta que recibió en TikTok. Una seguidora le preguntó si le costaba vivir sola tan lejos de Argentina y la respuesta de Sofía Solá fue tan espontánea como contundente. “Obvio que me cuesta”, expresó en un video donde decidió abrir su corazón y contar cómo vive esta nueva etapa de su vida.

Durante su descargo, la hija de Maru Botana habló de los altibajos emocionales que experimenta desde que se mudó a Barcelona. “A veces querés llorar, a veces querés reír, pero irme no me quiero ir”, comentó, reflejando la contradicción que siente entre el deseo de seguir creciendo profesionalmente y la necesidad de estar cerca de quienes ama.

La frase que más impacto generó fue cuando reconoció: “Hay veces que simplemente me quiero morir”. Sus palabras despertaron preocupación entre muchos usuarios, aunque la joven dejó en claro que se refería a esos momentos de vulnerabilidad, inseguridad y tristeza que aparecen durante el proceso de adaptación a una nueva vida.

Además, Sofía Solá explicó que muchas veces se siente exigida en el mundo del modelaje. Al llegar a producciones fotográficas suele compararse con otras modelos y cuestionar su propia imagen. Con una mezcla de humor y honestidad, se describió como “la humana” que llega con inseguridades y detalles físicos que le cuesta aceptar.

El cansancio y el miedo de Sofía Solá

Lejos de victimizarse, la joven también mostró una mirada madura sobre su situación. Reconoció que tiene problemas de confianza que necesita trabajar y aseguró que está transitando un proceso de crecimiento personal. “Si yo no me tengo a mí, no tengo a nadie”, reflexionó, una frase que recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Aunque la distancia con Argentina y el vínculo cercano que mantiene con Maru Botana hacen que el desarraigo sea más difícil, Sofía Solá decidió continuar apostando por su futuro en Barcelona. Con sinceridad y valentía, compartió una realidad que muchas veces queda oculta detrás de los sueños cumplidos: el esfuerzo emocional que implica perseguirlos.