Marcos Giles decidió hablar desde un lugar personal y puso en palabras una historia que su familia arrastra desde hace décadas. En medio de una emisión especial, su intervención cambió el ritmo y dejó un momento difícil de ignorar.

La escena se dio durante el Día de la Memoria, en Nadie Dice Nada, programa que eligió abrir espacio a la reflexión. En ese contexto, Marcos Giles tomó la palabra sin rodeos y dejó de lado el registro habitual para contar algo que lo atraviesa directamente.

Antes de meterse de lleno en su historia, el integrante del ciclo hizo referencia a lo que había pasado minutos antes en el estudio. El Mito expresó: "Quedé conmovido con la actuación de Angelita, para mí es un honor y orgullo ser parte de este programa tan importante, que mencione estos temas y no se hagan los boludos".

A partir de ahí, avanzó hacia un plano más íntimo y explicó por qué el tema lo interpela de manera directa. Marcos Giles contó: "Es un tema sensible para mí, yo tengo un familiar desaparecido y en mi casa siempre fue un tema, estar acá hoy haciendo masiva esa situación, me llena de orgullo... Mi vieja debe estar emocionada en casa".

El relato tomó otra dimensión cuando detalló el impacto que esa ausencia generó en su entorno. En ese sentido, explicó: "Las vidas que se cambiaron y se tuvieron que armar afuera, el que está desaparecido es el tío de mi mamá, la mujer de él se tuvo que ir a vivir a Francia y armar una vida allá".

Lejos de quedar como un recuerdo, la situación sigue presente en el día a día de su familia. Marcos Giles puso el foco en lo que todavía no se resolvió y afirmó: "Mi abuela hasta el día de hoy sigue esperando, porque no encontró el cuerpo de su hermano, queda una huella muy grande en las familias que sufrieron eso".

El momento no quedó solo en lo personal. También abrió una reflexión más amplia dentro del programa, donde se planteó la responsabilidad de abordar estos temas frente a una audiencia masiva.

En ese marco, el propio conductor del ciclo dejó una definición que terminó de cerrar el sentido de la emisión y sostuvo: "No podemos tener más de 100 mil personas conectadas y no hacer mención al tema en un día así".

Así, entre lo íntimo y lo colectivo, la intervención de Marcos terminó marcando uno de los momentos más fuertes del programa, con una historia que no quedó en el pasado y que todavía sigue buscando una respuesta.