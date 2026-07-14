La eliminación de Manuel Iberó no se celebró solo dentro de la casa y del estudio de Gran Hermano. Desde afuera, Zoe Bogach transformó la salida de su exnovio en un desahogo público, cargado de ironía, bronca acumulada y mensajes que rápidamente empezaron a circular en redes sociales.

El participante quedó fuera del reality por decisión del público y la reacción de Zoe no tardó en aparecer. Aunque no pudo estar presente en la gala, dejó en claro que seguía cada segundo de lo que ocurría y le pidió a quienes sí estaban en el estudio que hicieran ruido por ella: "Griten por mi que no puedo estar ahí".

La frase tuvo un contexto particular. Horas antes de la eliminación, Zoe Bogach había denunciado que fue desvinculada del stream de Telefe y que tampoco le permitieron ingresar al estudio. Según contó, la decisión la tomó por sorpresa y ella interpretó que el verdadero motivo estaba vinculado a sus críticas constantes contra Manuel Iberó, su exnovio y uno de los participantes más comentados de esta etapa del juego.

Cuando se confirmó que Manu quedaba eliminado, la ex Gran Hermano no disimuló su alegría. En X compartió mensajes contra él, replicó comentarios de apoyo y celebró el resultado con una frase que mezcló alivio y provocación: "No puedo creerlo. Todo valió la pena. Qué ganas de estar ahí... lástima que no pude ir con budín y pochoclos".

El comentario de Zoe funcionó como una cargada directa en medio de una noche que, para ella, tuvo sabor a revancha después de días de mucha tensión con el entorno del programa.

La salida del stream también abrió otro frente de conflicto. A Zoe le habrían dicho que le habían dejado pasar varios comentarios que jugaban en contra del reality y que, además, había hecho declaraciones filosas sobre algunas compañeras. Ella rechazó esa versión y respondió: "Lo único que dice de Mica (Viciconte) y Daniela (Celis) era que me sentía incómoda con sus peleas. Que había mal clima".

El episodio escaló todavía más cuando, por recomendación de su abogado, Zoe Bogach se presentó en el lugar de trabajo pese a que la desvinculación le había sido comunicada por teléfono. Sin embargo, según denunció en sus redes, no la dejaron pasar y terminó contando lo sucedido en medio de una crisis de llanto.

Mientras sus seguidores reclamaban su regreso en el chat del stream, el nombre de Zoe habría sido bloqueado por los moderadores para evitar nuevas menciones. Así, la eliminación de Manuel Iberó terminó mezclando festejo, conflicto laboral y una fuerte exposición pública para Bogach, que celebró la salida de su ex convencida de que todo lo que había pasado “valió la pena”.