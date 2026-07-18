La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo pasa por lo que sucederá dentro del campo de juego. En las horas previas al encuentro decisivo, una de las grandes incógnitas gira alrededor de quién será el artista encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino. En medio de las especulaciones, el nombre de María Becerra comenzó a ganar cada vez más protagonismo.

Aunque la FIFA todavía no hizo un anuncio oficial sobre la ceremonia de apertura, distintas figuras de la música fueron mencionadas como posibles elegidas para representar al país. Entre ellas aparecen Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y la propia María Becerra, generando un intenso debate entre los fanáticos en las redes sociales.

En el caso de Lali Espósito, muchos seguidores recuerdan su interpretación del himno en la final de Qatar 2022, una presentación que quedó grabada en la memoria de los argentinos. Incluso, una reciente publicación de la cantante con las siglas "LPM" fue tomada por algunos usuarios como un supuesto mensaje relacionado con una posible participación en la definición del torneo.

¿Podrá cantar el himno María Becerra?

Sin embargo, durante las últimas horas apareció un dato que modificó el escenario y puso a María Becerra en el centro de todas las miradas. La artista tenía previsto actuar este sábado en el festival Bigsound Pontevedra 2026, en España, pero un cambio inesperado en la programación despertó rápidamente una ola de especulaciones.

Desde la organización del evento emitieron un comunicado para informar la modificación de los horarios. "Por motivos de agenda, se vieron obligados a modificar los horarios de las actuaciones previstas para hoy, sábado 18. María Becerra iniciará su presentación a las 23:00 horas, mientras que, como consecuencia de este ajuste, Nathy Peluso pasará a comenzar su show a la 01:25 horas", señalaron oficialmente.

¿Podrá cantar el himno María Becerra?

Ese adelanto en el horario del recital fue interpretado por numerosos usuarios como una posible estrategia para que la cantante pudiera viajar inmediatamente después hacia Nueva York, sede de la final del Mundial 2026, y estar presente en la ceremonia previa al encuentro entre Argentina y España.

Hasta el momento, ni el entorno de María Becerra ni la FIFA confirmaron o descartaron la información. Sin embargo, el cambio de agenda fue suficiente para potenciar los rumores y convertir a la intérprete de la "Nena de Argentina" en la principal candidata para entonar el himno antes del partido más importante del campeonato.