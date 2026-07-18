Mientras crece la expectativa por la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, un nuevo dato sobre Wanda Nara sorprendió en las últimas horas. La empresaria y conductora decidió hacer un viaje exprés a Estados Unidos para estar presente en el partido entre Argentina y España, dejando en pausa sus vacaciones en Europa por un importante compromiso laboral.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio, quien explicó que la mediática recibió una propuesta imposible de rechazar. Según detalló, Wanda Nara fue elegida por una reconocida marca para participar como embajadora durante la definición del torneo, en el marco de un acuerdo económico de gran magnitud.

De acuerdo con la periodista, la conductora llegará al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde se disputará la gran final. Su presencia estará vinculada exclusivamente al compromiso comercial y permanecerá apenas un día en territorio estadounidense antes de regresar al continente europeo para continuar con el descanso junto a sus hijos.

“Wanda Nara viaja a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luego regresa a Europa y sigue con sus vacaciones”, escribió Naiara Vecchio en su cuenta de X, aportando todos los detalles del sorpresivo viaje.

La noticia también volvió a poner el foco en el presente de Maxi López, expareja de Wanda Nara, quien mantiene una buena relación con la empresaria. El exfutbolista también estará presente en el evento deportivo, ya que forma parte de la cobertura especial que realiza Telefe desde Estados Unidos.

Wanda Nara viaja a Estados Unidos

A diferencia del vínculo que mantiene con Mauro Icardi, la relación entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa un momento de armonía. Por ese motivo, no pasó inadvertido que ambos coincidan en el mismo escenario durante uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, aunque por motivos completamente distintos.

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro entre Argentina y España comenzará a las 16:00, hora argentina, y estará acompañado por una ceremonia de clausura previa y un esperado espectáculo musical durante el entretiempo.