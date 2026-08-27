Una dinámica desconocida habría acompañado durante años el crecimiento profesional de Tini Stoessel. En medio del conflicto con Alejandro Stoessel, una versión sobre la manera en que su familia seguía cada uno de sus movimientos expuso hasta dónde habría llegado la falta de autonomía de la cantante. El detalle más llamativo estaba relacionado con una acción cotidiana.

La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV). La conductora sostuvo que conoció de cerca el funcionamiento del entorno debido a la relación que mantuvo durante años con Mariana Muzlera, madre de la artista. Desde ese lugar, describió un esquema que no se habría limitado únicamente al manejo de la carrera musical.

Al referirse al papel de Alejandro Stoessel, Latorre diferenció las supuestas intenciones del productor del impacto que habría provocado esa dinámica. “Él no la quiso cagar, pero el problema de la familia es que son muy controladores: de los amigos, de lo que hace Tini, de los amigos, de todo”, manifestó al analizar el conflicto.

La presencia familiar habría atravesado la agenda profesional, los vínculos personales y las decisiones económicas de la cantante. Mientras era más joven, ese acompañamiento podía formar parte de la organización necesaria alrededor de una carrera internacional. Sin embargo, el mismo modelo habría comenzado a generar fricciones cuando Tini Stoessel buscó manejar su vida con mayor independencia.

Fue entonces cuando Yanina Latorre reveló el mecanismo que habría permitido a sus padres conocer de inmediato cada movimiento financiero. “Su mamá le hacía la agenda, la acompañaba a los shows, todo el tiempo. A la mamá le costó el despegue, a los 23 o 24 años. La familia no se dio cuenta y Tini Stoessel no tiene intimidad: si gasta en una cartera, se enteran. Cada gasto que hace les suena una alarma a los padres”, aseguró.

La advertencia automática ante una compra dejó al descubierto una forma de supervisión que, según la periodista, continuaba incluso cuando la artista ya era adulta. El problema no habría sido solamente quién administraba el dinero, sino la imposibilidad de realizar un gasto personal sin que su padre y su madre fueran informados.

El relato coloca a Alejandro Stoessel en el centro de una estructura familiar que habría tenido dificultades para aceptar el crecimiento y la autonomía de Tini. Lo que durante una etapa pudo entenderse como protección terminó convertido en uno de los puntos más delicados de una interna que ahora expone aspectos desconocidos de su intimidad.