Un posible ingreso empezó a sacudir el tablero de Gran Hermano y generó expectativa inmediata dentro y fuera del reality. Mientras Andrea del Boca permanece fuera de la casa por un problema de salud, comenzó a circular la versión de que una figura fuerte del espectáculo podría ocupar ese lugar en las próximas semanas.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró que las negociaciones ya están en marcha y que el acuerdo podría concretarse en breve. Según explicó, la producción del programa mantiene conversaciones avanzadas con el entorno de Graciela Alfano, lo que encendió las especulaciones sobre su llegada.

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, detalló el conductor al aire, dejando en claro que no se trata de una idea reciente sino de una gestión que viene tomando forma.

El dato no pasó desapercibido porque coincide con una situación particular dentro del juego. Andrea del Boca se encuentra fuera del reality por cuestiones de salud y su continuidad no está asegurada. “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”.

En ese contexto, la posible llegada de Graciela Alfano aparece como un movimiento que podría alterar el desarrollo del programa. La figura mediática no solo aportaría visibilidad, sino también una dinámica distinta en la convivencia con el resto de los participantes.

Sobre el estado de la negociación, Ángel de Brito fue contundente al explicar en qué punto se encuentra el acuerdo. “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”.

El eventual ingreso no solo genera expectativa por su peso mediático, sino también por el impacto que podría tener dentro de la casa. “Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”.

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la posibilidad ya instaló el tema entre los seguidores del programa. Si se concreta, la llegada de Graciela Alfano podría convertirse en uno de los giros más fuertes de esta edición de Gran Hermano.