La relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera volvió a quedar bajo la lupa luego de que surgieran fuertes versiones de crisis y distanciamiento. En las últimas semanas, la ausencia de la modelo en varias competencias automovilísticas de su marido comenzó a llamar la atención y alimentó todo tipo de especulaciones alrededor de la pareja.

El tema explotó públicamente cuando el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles que, según aseguró, vienen circulando desde hace tiempo en el entorno de ambos. Durante su programa, el conductor deslizó que la situación sería mucho más compleja de lo que aparenta y que existirían motivos importantes detrás del silencio de los protagonistas.

“Me dicen que ellos no comunican separación y la desmienten porque hay un tema legal en el medio que pronto se los contaré”, afirmó Juan Etchegoyen, dejando abierta la puerta a una trama aún más delicada. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en el mundo del espectáculo y se sumaron a comentarios que también realizaron periodistas como Rodrigo Lussich y Carlos Monti.

¿Cómo están hoy Nicole Neumann y Manu Úrcera?

La situación tomó todavía más fuerza porque muchos usuarios en redes comenzaron a notar señales extrañas en la dinámica de la pareja. Desde publicaciones más distantes hasta la falta de apariciones públicas juntos, varios indicios hicieron crecer las sospechas de una posible ruptura entre Nicole Neumann y Manu Urcera.

Sin embargo, cuando parecía que el escándalo estaba a punto de confirmarse, la propia modelo sorprendió con una decisión inesperada. Nicole Neumann viajó junto a Manu Urcera y su hijo Cruz Urcera a Disney, una escapada familiar que para muchos fue interpretada como una prueba de que la relación sigue en pie.

En medio de este contexto confuso, también apareció el comentario irónico de Gege, quien lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Me gusta esta primicia… porque están separados pero juntos…”. La frase generó risas en el entorno y hasta el propio piloto decidió tomarse con humor los rumores que hoy rodean a la pareja.

¿Cómo están hoy Nicole Neumann y Manu Úrcera?

A diferencia de lo que ocurre actualmente en Argentina con las bajas temperaturas, Nicole Neumann mostró parte de sus días en el exterior y comentó que están disfrutando de jornadas de mucho calor. Además, compartió algunos momentos de relax y diversión junto a Cruz Urcera, quien se convirtió en el gran protagonista del viaje familiar.

Mientras tanto, el misterio alrededor de la pareja continúa creciendo. Aunque públicamente se muestran unidos y comparten actividades juntos, las versiones de crisis siguen circulando con fuerza y cada movimiento de Nicole Neumann y Manu Urcera es observado al detalle por sus seguidores y por los programas de espectáculos.