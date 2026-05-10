El presente de Manu Urcera quedó atravesado por versiones de crisis con Nicole Neumann, pero el piloto eligió correrse del ruido mediático y hablar desde otro lugar. En medio de las especulaciones sobre la pareja, puso el foco en su hijo Cruz y en los replanteos que le trajo la paternidad.

La palabra de Manu Urcera apareció después de que Juan Etchegoyen contara que el vínculo con Nicole Neumann estaría pasando por un momento delicado. Según esa información, existirían motivos legales que harían que ninguno de los dos pudiera blanquear una separación, aunque la modelo salió a desmentir las versiones sin profundizar demasiado.

En ese contexto, el corredor brindó una entrevista con ACTC y dejó una reflexión íntima sobre su vida familiar. "Soy familiero y él es el legado de lo que siento por mi familia, extenderlo hacia un hijo. Sí me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso", reconoció.

La frase llamó la atención porque apareció en un momento donde cada gesto de la pareja se analiza con lupa. Sin mencionar directamente a Nicole Neumann, Manu Urcera admitió que las exigencias del automovilismo le demandan tiempo, energía y una disciplina que muchas veces termina chocando con su deseo de estar más presente en la vida de Cruz.

El piloto también explicó cómo intenta ordenar esa tensión entre su carrera y su rol como padre. “Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando", sostuvo, dejando en claro que no piensa abandonar la competencia, aunque sí revisar sus prioridades.

Mientras tanto, uno de los datos que alimentó las versiones fue la ausencia de Nicole Neumann en las carreras, algo que antes formaba parte de la dinámica pública de la pareja. Sobre ese cambio, Juan Etchegoyen planteó: “Quizás tiene que ver con algo que tendrá explicación. Pero dejar de hacer algo que lo hacía siempre llama la atención. A mí también me dicen que ellos no comunican separación y la desmienten porque hay un tema legal en el medio que pronto se los contaré”.

Por ahora, no hubo una confirmación de ruptura y el entorno de ambos sigue rodeado de señales ambiguas. Sin embargo, las palabras de Manu Urcera dejaron expuesto un proceso personal más profundo, en el que la paternidad parece haberlo obligado a mirar de frente qué lugar ocupa su familia mientras su carrera sigue marcando el ritmo de sus días.