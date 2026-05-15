La vida sentimental de Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera una romántica postal junto a Dolores Teuly en las calles de París. Tras semanas de rumores, finalmente en el programa LAM revelaron detalles del vínculo y mostraron la primera imagen pública de la pareja durante un viaje por Europa.

Según contaron en el ciclo de Ángel de Brito, el ex mandatario comenzó una relación con Dolores Teuly, una mujer que formó parte del área de ceremonial y protocolo durante su presidencia. Si bien ambos se conocen desde hace años, el vínculo habría tomado otro rumbo luego de reencontrarse recientemente en un evento social.

La información fue ampliada por la panelista Carolina Molinari, quien explicó que el acercamiento entre ellos ocurrió en marzo durante un cumpleaños. “Dolores se encontró con Mauricio y empezaron a hablar”, aseguró al aire, dando a entender que desde ese momento comenzaron a frecuentarse cada vez más.

Además, en LAM también dieron algunos datos sobre la vida privada de Dolores Teuly. Según revelaron, estuvo casada y es mamá de tres hijos. La mujer mantiene un perfil muy bajo y hasta ahora se había mantenido alejada de la exposición mediática, algo que cambió abruptamente tras conocerse su romance con Mauricio Macri.

De acuerdo a lo contado en América TV, la pareja decidió realizar una escapada romántica a París para disfrutar de unos días juntos lejos de la Argentina. El viaje habría durado cuatro días y, siempre según la versión del programa, ambos se trasladaron en avión privado para mantener el bajo perfil durante su estadía.

La imagen que mostraron en televisión rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la foto se puede ver a Mauricio Macri y Dolores Teuly abrazados, sonrientes y mirando a cámara en plena capital francesa. La postal terminó confirmando los rumores que circulaban desde hacía semanas sobre este nuevo romance.

Mauricio Macri con nueva pareja

Por si quedaban dudas, Ángel de Brito reveló además que habló directamente con el ex presidente acerca de la relación. Lejos de esquivar el tema, Mauricio Macri respondió: “Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate”. El conductor compartió el mensaje en su cuenta de X y terminó de instalar la noticia.

De esta manera, el ex mandatario vuelve a apostar al amor tras su separación de Juliana Awada, ocurrida a comienzos de este año. Mientras tanto, la aparición pública junto a Dolores Teuly ya generó una fuerte repercusión tanto en redes sociales como en los medios, donde el inesperado romance se convirtió en uno de los temas más comentados del día.