El ingreso de Santino cambió por completo el ánimo de Yanina Zilli dentro de Gran Hermano Generación Dorada. En pleno Congelados, la participante recibió la visita de su hijo y vivió uno de los momentos más emotivos desde que entró a la casa.

La escena tuvo un condimento especial: sonó Flowers, la canción de Miley Cyrus que ella había cantado varias veces durante el reality. Con esa melodía de fondo, Santino apareció en la casa, caminó directo hacia su mamá y le dijo: "¿Dónde está la mujer más linda del mundo? ¿Dónde está? Quedate quieta, por favor", antes de besarla en la mejilla.

Aunque Yanina Zilli no podía moverse por la dinámica del juego, la emoción se notó de inmediato. Su hijo aprovechó esos segundos para transmitirle orgullo y fuerza: "Estamos orgullosos de vos. Estamos felices con lo que estás haciendo. Seguí así, seguí brillando, seguí siendo vos. Quiero que seas vos. Largá todo lo que tengas que largar. No te guardes nada acá".

El joven también buscó llevarle tranquilidad sobre todo lo que ocurre afuera de la casa. "Estamos todos bien en tu ciudad. Papá está bien. La tía está bien. Las perras están bien. Así que todo perfecto. Despreocupate por todo y disfrutá", le aseguró, en un mensaje pensado para que pudiera seguir en competencia con menos angustia.

Cuando terminó el Congelados, la reacción de Yanina Zilli fue pura explosión. La participante empezó a recorrer la casa con una felicidad incontenible y gritó: "Gracias a Dios, gracias a la producción, gracias a Telefe, gracias a mis hijos que estoy acá por ellos, que doy la vida por ellos. Gracias por ver a Santino, un beso a Ornella, un beso a mi hermana y a todos los que me quieren. Gracias a Dios por sentirle la piel en mi piel, le di un beso acá, le di otro acá, acá, me acarició, le vi los ojos, le vi el alma. ¡Los amo chicos! ¡Estoy feliz!".





El reencuentro funcionó como una inyección de energía para la jugadora, que venía mostrando cuánto extraña a su familia. La presencia de Santino no solo la emocionó, sino que también le permitió recibir de primera mano el apoyo de sus hijos y de sus seres queridos.

Por eso, el momento quedó como una de las escenas más sensibles de esta etapa del reality. Yanina Zilli pasó de la tensión del aislamiento a una alegría desbordada, impulsada por el abrazo que no pudo dar del todo, pero que sintió como una confirmación de amor para seguir adelante dentro de la casa.