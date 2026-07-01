La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa sumando elementos para intentar reconstruir qué ocurrió minutos antes del trágico accidente ferroviario que terminó con su vida. Mientras la Justicia descarta que haya existido una intención detrás del hecho, todas las miradas están puestas ahora en posibles distracciones y en el análisis de su teléfono celular.

El episodio ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba la conductora fue impactado por una formación del Tren de la Costa en un cruce donde las barreras estaban bajas y el semáforo indicaba el paso detenido. A partir de los primeros peritajes, los investigadores concluyeron que se trató de un accidente fatal y no de una situación provocada deliberadamente.

Uno de los puntos centrales de la causa es el peritaje del Iphone 16 de Ernestina Pais, dispositivo que podría aportar información decisiva sobre sus últimos minutos. Según trascendió, efectivos que llegaron primero al lugar encontraron el celular a un costado del vehículo y en la pantalla figuraban reiteradas llamadas entrantes de José María Muscari.

José María Muscari deberá presentarse en la Justicia

El director teatral fue citado a declarar como testigo en el expediente que lleva adelante la Fiscalía N°1 de San Martín. La intención de los investigadores es conocer cuál era el motivo de esas comunicaciones y si existía alguna situación urgente que pudiera haber influido en la atención de la periodista al volante.

La relación entre ambos estaba ligada a la obra “El divorcio del año”, espectáculo del que Ernestina Pais formaba parte y que tenía función prevista en Tigre. De acuerdo con versiones que surgieron en las últimas horas, la actriz y conductora llegaba demorada al teatro, motivo por el cual José María Muscari habría intentado contactarla en varias oportunidades.

En paralelo, también se conocieron detalles sobre la situación personal de la conductora. Su amiga Josefina Pouso reveló que ella no manejaba habitualmente porque tenía retenida la licencia de conducir. “Ella tenía su Uber, se llamaba Cristian, que ese día justamente no pudo ir”, explicó la panelista al hablar de la rutina diaria de la periodista.

José María Muscari deberá presentarse en la Justicia

El periodista especializado en temas judiciales Rodrigo Alegre informó en TN Central que la Fiscalía solicitó el análisis completo del teléfono para determinar el contexto de las llamadas y mensajes previos al accidente. Además, explicó que inicialmente el trabajo iba a realizarse en la Policía Científica de San Isidro, aunque finalmente quedó en manos de peritos de San Martín.

“Está citado a declarar el jueves”, contó Rodrigo Alegre sobre la convocatoria a José María Muscari. Mientras tanto, distintas fuerzas trabajan de manera coordinada para acelerar los tiempos de la investigación. Entre las medidas pendientes también figura el examen toxicológico solicitado por la Justicia, cuyos resultados podrían conocerse antes de lo habitual.