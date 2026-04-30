La salida de Sol Abraham de Gran Hermano dejó a todos en shock. Durante la gala conducida por Santiago del Moro, el anuncio del Big sorprendió tanto a los participantes como al público. La decisión fue inmediata y generó un fuerte revuelo dentro de la casa más famosa del país.

Según explicó la producción en vivo, la participante estaba “deshonrando” el juego tras reiterar en el confesionario sus ganas de abandonar por extrañar a su hija. Este argumento oficial no terminó de convencer a los seguidores del reality, que rápidamente comenzaron a sospechar que había algo más detrás.

En ese contexto, Ángel de Brito aportó una versión explosiva que encendió la polémica. El conductor de LAM aseguró: “Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”.

La teoría cobró fuerza al recordar que Sol Abraham ya había participado brevemente en ese reality internacional. Sin embargo, su regreso a Gran Hermano no habría sido como esperaba, lo que habría generado tensiones con la producción.

Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito también cuestionó duramente al programa: “Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”. Sus palabras reflejaron el malestar que existe incluso entre figuras del espectáculo.

Por si fuera poco, otra versión aún más explosiva surgió de la mano de Emiliano Boscatto, ex participante del reality. En sus redes, lanzó: “Su ex le habría hecho una propuesta millonaria más algún tema legal para que ya no siga estando tan expuesta en los medios”.

El descargo de Emiliano Boscatto no quedó ahí. Con un tono emocional, expresó: “Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto”, y recordó el vínculo que los unía: “Ustedes saben lo que yo amaba a Sol, pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro”.

Finalmente, el ex GH apuntó contra el cambio de actitud de Sol Abraham tras su relación con Marcelo Da Corte: “Cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex”. Además, aseguró que se alejó de su entorno y que “es la única que no está en el grupo de los ex GH”, donde sí permanecen Cristian Urrizaga y Emanuel Di Gioia.