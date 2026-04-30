Nació Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri: cómo están tras el parto

La mañana del 30 de abril quedó grabada para siempre en la vida de María Belén Ludueña y Jorge Macri, quienes le dieron la bienvenida a su hijo Vito. El nacimiento se produjo en el Sanatorio Otamendi mediante una cesárea programada y, según trascendió, todo se desarrolló sin complicaciones.

La noticia fue confirmada en vivo por Pamela David en su programa, donde no ocultó la emoción al compartir la primicia. “Está recontra bien”, expresó, llevando tranquilidad sobre el estado de la madre y del recién nacido, que se convirtió en el primer hijo de la pareja.

Durante las horas previas, María Belén Ludueña había mostrado en redes sociales la intimidad de la espera. Con imágenes cargadas de ternura, se la vio junto a Jorge Macri viviendo los últimos momentos antes del nacimiento, reflejando la ansiedad y la alegría por la llegada de Vito.

“Última foto de 2”, escribió la periodista en una historia de Instagram desde el ascensor del sanatorio, dejando ver la complicidad con su pareja. Poco después, compartió otro mensaje lleno de emoción: “¡Chau panza, te voy a extrañar! Gracias, Virgencita por este embarazo privilegiado”.

En televisión también destacaron la actitud de la flamante mamá en los días previos al parto. “Ella no paró un minuto, una mamá muy activa hasta último momento”, comentaron en el ciclo de Pamela David, resaltando la energía con la que atravesó la recta final del embarazo.

Semanas antes, María Belén Ludueña había contado cómo imaginaba el nacimiento de su hijo. “Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea”, explicó en ese momento.

Además, la periodista había dejado en claro que confiaba plenamente en el equipo médico que la acompañó durante todo el proceso. “Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”, agregó, mostrando serenidad frente a un momento tan importante.

Ahora, con Vito en brazos, María Belén Ludueña y Jorge Macri comienzan una nueva etapa familiar marcada por la emoción. El bebé no solo es el primero de la pareja, sino también el cuarto hijo del Jefe de Gobierno, ampliando una familia que hoy celebra a pleno.