El sábado, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, Fito Páez frenó su recital porque, según relató, personal de seguridad hacía sentar a espectadores que querían cantar y bailar de pie. Arrojó el micrófono y cuestionó desde el escenario la forma en que trataban al público. Después del show ratificó su postura en Instagram.

El músico vinculó aquella intervención con una forma de represión: "No quiero que vuelvan los 70 en mi país. Nadie está haciendo nada malo. No se dejen tocar ustedes, la represión que se la metan en el or...". Su enojo creció mientras defendía a quienes se habían levantado: "No existe más la represión. Ustedes no se dejen avasallar. Me tienen los hue... llenos con tanta cara de or...".

Qué dijo Fito Páez después del recital

Fito Páez explicó más tarde en Instagram que sus representantes no habían contratado a ese personal: "Nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo, cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar".

En otro tramo de su mensaje, retomó la escena que acababa de describir y amplió el sentido de su reproche: "Vi en vivo y en directo, cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar. Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando". La preocupación del músico ya no se limitaba a esa noche.

Fito explicó luego qué recuerdos le despertaron las formas que atribuyó a los agentes: "Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo". Era su interpretación de lo ocurrido durante el concierto.

Fito Páez también respondió a quienes pudieran esperar una retractación: "Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía. La música curó todo. El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor".

La interrupción no puso fin al recital. En su descargo, el artista destacó que el público pudo volver al baile y al canto, pero mantuvo su cuestionamiento a la manera en que actuó la seguridad. Entre el estallido sobre el escenario y la explicación posterior, dejó claro que para él no había motivo para obligar a esos espectadores a sentarse.