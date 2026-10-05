Una salpicadura de aceite interrumpió la recorrida de Maru Botana por las cocinas de MasterChef Celebrity. La jurado estaba en la estación de Alejandro Lerner, que avanzaba con su plato para la primera gala de eliminación, cuando tuvo que apartarse de inmediato. Todo ocurrió durante una prueba en la que los participantes se jugaban la continuidad.

Esa noche, doce famosos con delantal negro debían preparar una milanesa de tomahawk inspirada en un plato de Ian Lucas, el último campeón del certamen. El jurado había prohibido usar fideos como guarnición, por lo que cada participante tenía que resolver el acompañamiento de otra manera. Lerner trabajaba en su preparación cuando Botana se acercó a supervisarlo.

La advertencia de Maru Botana antes del accidente

Maru Botana observó lo que Alejandro Lerner estaba haciendo y le señaló que prestara atención a la fritura. "¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento, eh", le dijo. La advertencia quedó ligada a lo que pasó apenas después, cuando el músico puso la carne a cocinar.

Mientras Lerner explicaba los ingredientes que había elegido, el aceite saltó y alcanzó el ojo de Maru Botana. La jurado se alejó de la estación en cuanto sintió la salpicadura. El episodio cortó por unos segundos la conversación sobre el plato y dejó al participante frente a una reacción que, según contaría más tarde, interpretó como una mirada de enojo.

La secuencia tuvo un componente especialmente llamativo: Maru acababa de pedirle que vigilara el aceite. El incidente sucedió durante la cocción que ella misma estaba observando, en medio de una gala donde cualquier inconveniente podía alterar el trabajo de los concursantes.

Qué dijo Alejandro Lerner sobre la reacción de Maru Botana

Más tarde, en su entrevista individual, el músico le puso humor al sobresalto: "Maru me miró con cara de puteada". Fue la manera en que Alejandro Lerner describió la expresión que creyó ver en la jurado después de la salpicadura.

El comentario alivió el tono de una escena que había generado tensión en la cocina. Maru Botana se había apartado apenas recibió el aceite en el ojo, mientras Lerner debía seguir pendiente de la milanesa que estaba preparando para evitar la eliminación.

Al terminar la gala, el músico quedó entre los últimos tres participantes junto a Diego Ramos y Pachu Peña. El jurado decidió eliminar a Pachu, por lo que Alejandro Lerner continuó en MasterChef Celebrity después de una noche marcada por el accidente con Maru.