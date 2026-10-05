Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026.Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026.Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026.Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026.Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026.Los mejores memes que dejó Pachu Peña tras su eliminación en Masterchef Celebrity 2026

La primera eliminación de MasterChef Celebrity tuvo a Pachu Peña como protagonista dentro y fuera de la cocina. Apenas terminó la gala del domingo, su plato y su despedida dieron lugar a bromas en redes sociales. También hubo espectadores que lamentaron que el humorista dejara el programa tan pronto.

Parte de las reacciones tuvo que ver con el contraste entre la presentación y lo que encontró el jurado al probarla. Pachu había preparado una milanesa a la que llamó “Mila Clown”, con una cara de payaso sobre el plato. El nombre y la decoración llevaban su humor a una prueba en la que se jugaba la continuidad.

El error de Pachu Peña en MasterChef Celebrity

La milanesa estaba acompañada por un puré “andino”, un juego de palabras con el apellido de Guillermo Andino, y un dip de mayonesa, aceite de oliva y mostaza de Dijon. Sin embargo, durante la devolución, los chefs descubrieron papel film dentro de la carne. “¿Por qué tiene un plástico?”, le preguntaron. “Es un film”, reconoció Pachu Peña.

El participante intentó explicar que un fragmento podía haberse adherido mientras golpeaba la carne. Para el jurado, el hallazgo era un problema serio porque alguien podría haber ingerido el plástico. La evaluación tampoco mejoró cuando cortaron la milanesa: señalaron que tenía grasa cruda en el interior.

Los cuestionamientos alcanzaron además al puré, cuya textura no convenció a los chefs. Así, detrás de la presentación que Pachu había pensado con humor, aparecieron varios errores en una misma preparación. Al final de la gala, quedó entre los últimos tres junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos, y se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

Qué reacciones dejó la eliminación de Pachu Peña

En redes, el papel film y la “Mila Clown” se sumaron a los comentarios sobre una salida que muchos consideraron demasiado temprana. Las publicaciones mezclaron memes sobre lo ocurrido en la devolución con mensajes de quienes querían seguir viendo al humorista en MasterChef Celebrity.

Otros usuarios recuperaron una entrevista anterior al estreno en la que Pachu Peña había anticipado su eliminación. Ese recuerdo cobró otro sentido después de la gala y se convirtió en una segunda línea de reacciones, junto con las bromas sobre su plato.

Su paso por el programa fue breve, pero dejó una escena inesperada para el jurado y material para que las redes siguieran hablando de él después de su despedida.