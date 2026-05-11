Flavia Palmiero eligió contar una decisión íntima que venía madurando desde hacía tiempo. La actriz habló de la cirugía que se realizó para quitarse las prótesis mamarias y explicó que el cambio tuvo que ver con una búsqueda de comodidad, naturalidad y bienestar personal.

El anuncio lo hizo a través de sus redes, donde se mostró sincera con sus seguidores y puso en palabras algo que no quería dejar pasar. “Muchas veces les compartí cosas de mi vida y este momento, no lo voy a dejar pasar. Hace 25 años me puse siliconas y hace más de un mes, decidí sacarlas”, expresó.

Flavia Palmiero también contó que la decisión no fue sencilla, sobre todo porque le tiene miedo a las operaciones que no están vinculadas a una urgencia médica. “Yo veía que habían aumentado mucho del tamaño, no me gustaba, me sentía incómoda. Fue una decisión muy difícil, soy muy miedosa y le tengo pánico a las operaciones que no son por temas de salud pero tomé coraje y lo hice”, explicó.

Más allá de los temores previos, el resultado terminó confirmándole que necesitaba hacer ese cambio. “Me saqué las prótesis mamarias porque me sentía incómoda. Me costó tomar la decisión pero tomé coraje y lo hice. Me siento contenta, volví a ser yo misma”, aseguró, dejando en claro que la intervención también tuvo un impacto emocional.

En ese mismo sentido, la conductora remarcó que durante años pensó en hacerlo, aunque no lograba animarse. “Sentí que mi cuerpo volvía a ser muy natural. Me siento contenta, estuve años pensando peor no me animaba. Ahora me siento yo misma”, sostuvo, al describir cómo atraviesa esta nueva etapa después de la operación.

El tema también apareció en Lape Club Social, donde Flavia Palmiero sumó otro dato sobre lo que venía sintiendo en el cuerpo. Aunque por fuera las prótesis no parecían generar un problema visible, ella empezó a notar molestias, peso y cierto malestar físico que la llevaron a replantearse la situación. “Mi hija me impulsó y la verdad es que tarde o temprano iba a tener que hacerlo”, reconoció.

La confesión generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que destacaron la naturalidad con la que habló del tema. Sin dramatizar ni esconder sus miedos, Flavia Palmiero compartió una decisión personal que para ella significó cerrar una etapa y volver a sentirse cómoda con su propia imagen.