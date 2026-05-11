Marcelo Tinelli volvió sobre una de las rivalidades más comentadas de la televisión argentina, pero esta vez lo hizo desde un lugar inesperado. Lejos de alimentar el viejo cruce con Mario Pergolini, el conductor reconoció que aquella competencia lo obligó a exigirse más y a repensar el éxito de VideoMatch.

El tema apareció durante una entrevista con Infobae, donde Marcelo Tinelli habló del paso del tiempo, de los archivos y de las frases que muchas veces quedan atadas a una época. “Uno no puede quedar preso de sus palabras, si no nos vamos todos directamente. Nadie resiste a un archivo”, reflexionó, al mirar hacia atrás sin intentar sostener viejas tensiones.

La definición más fuerte llegó cuando habló directamente de Mario Pergolini y de lo que significó tenerlo enfrente en la pantalla. “Celebro que Mario Pergolini esté en la tele y en los medios”, aseguró, antes de admitir algo que sorprendió: “Él se ponía como rival televisivo mío, pero está bueno. Me motivó mucho eso y le agradezco sin que él lo sepa, porque gracias a él elevamos la vara de VideoMatch”.

Para Marcelo Tinelli, esa competencia no fue solo una disputa de rating. También fue una alarma profesional en un momento en el que sentía que su ciclo tenía un dominio difícil de discutir. “En un momento sentí que la tenía atada y apareció Pergolini en el mismo horario”, confesó, al recordar el instante en que entendió que había otro jugador capaz de incomodarlo.

El conductor incluso reveló una escena que marcó ese cambio interno. “Ese año estaba descansando en Punta del Este y vino Gustavo Yankelevich y me pidió que mire lo que estaba haciendo Pergolini”, contó. Ese aviso funcionó como un sacudón para volver a mirar su propio programa con más exigencia.

La reacción, según explicó, fue inmediata. “Ahí me puse a laburar, fue un momento en el que había otro que me exigía, y lo valoré”, reconoció. La frase dejó ver que detrás de las chicanas, los rumores y los cruces públicos también hubo una lectura profesional sobre el impacto que Mario Pergolini tuvo en su carrera.

Con los años, la distancia entre ambos también se volvió menos rígida por cuestiones personales. “Después nuestros chicos fueron al mismo colegio y me lo cruzaba, no podía estar mal con él”, relató Marcelo Tinelli. Sin embargo, dejó una puerta abierta sobre cómo quedó parado el vínculo del otro lado: “De mi parte está todo bien, por ahí al otro le quedó algo”.

El cierre de su confesión terminó de cambiar el tono histórico de esa pelea televisiva. “Ahora cuando lo veo me encanta que esté en la tele. Yo lo valoro mucho y a mí me hizo levantar la vara”, afirmó. Así, una rivalidad que durante años pareció escrita en clave de guerra terminó leída por Marcelo Tinelli como una de las razones que lo empujaron a superarse.