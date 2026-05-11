El nombre de Agustín Bernasconi apareció en medio de las versiones sobre el presente sentimental de Wanda Nara y Martín Migueles. Según contaron en Infama, el actor habría quedado involuntariamente ligado al conflicto por los viajes de la conductora a Uruguay para grabar una nueva ficción.

El proyecto en cuestión es “¿Querés ser mi hijo?”, la película que Wanda Nara protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Esa cercanía laboral, sumada a las semanas de rodaje fuera del país, habría generado incomodidad en Migueles, que hasta hace poco aparecía públicamente vinculado a la mediática.

Karina Iavícoli fue quien puso sobre la mesa el dato más fuerte sobre los celos que habrían desgastado la relación. "A él le daba muchos celos que ella se fuera a grabar con Agustín Bernasconi a Uruguay”, comentó la panelista, al explicar cuál habría sido uno de los puntos de tensión entre la conductora y el empresario.

En el piso también participó Mami Jacky, vecina del edificio donde vive la conductora, quien aportó su propia mirada sobre Martín Migueles. "Siempre lo dije no me gusta, no tengo feeling con este ser", lanzó sin vueltas, mientras aseguraba que hacía varios días que no lo veía circular por el lugar.

El dato de la distancia entre ellos fue reforzado por Iavícoli, que ubicó el quiebre en el inicio del nuevo proyecto de Wanda Nara. "La información que yo tengo es que ellos no estarían juntos desde que ella empezó la serie vertical", señaló, aunque la producción que se mencionó en el programa está ligada al rodaje que la mediática realiza en Uruguay.

La conversación también giró alrededor de unas flores que Wanda Nara habría recibido en medio de estos rumores. "O sea que las famosas flores que le llegaron a Wanda supuestamente de parte de Migueles tienen que ver con un intentar reconquistar quizás", observó Cora Debarbieri, abriendo la posibilidad de que el gesto buscara recomponer el vínculo.

Sin embargo, en el panel también dejaron flotando otra hipótesis. "¿No será uno nuevo que le manda?", preguntaron, antes de que Gonzalo Sorbo aclarara el origen del envío: "Era Migueles porque la carta decía: te amo mi amor, Migueles". Así, entre celos, flores y versiones cruzadas, Agustín Bernasconi quedó señalado como el nombre que habría movido la relación de Wanda Nara y Martín Migueles.