Floppy Tesouro volvió a hablar después de recibir el alta médica y dejó al descubierto la dimensión del problema de salud que atravesó. La modelo estuvo internada por un cuadro de neuralgia del trigémino y contó que el dolor llegó a interferir con acciones mínimas de su rutina diaria.

Su reaparición se dio en diálogo con A la tarde, donde primero quiso reconocer el acompañamiento que recibió durante los días de internación. “Les quiero agradecer por el cariño, por el respeto de todo este tiempo”, expresó Floppy Tesouro, todavía enfocada en recuperarse y en retomar sus actividades de manera progresiva.

El cuadro comenzó de una forma que, en un principio, parecía vinculada a una consulta dental. Sin embargo, con el paso de los días, la molestia fue creciendo y tomó otra intensidad. “Todo este episodio comenzó con un tema odontológico, un tratamiento odontológico. A raíz de eso empezaron los dolores mucho más fuertes, no solo en la parte de la muela, sino también con el correr del tiempo, neuralgias muy fuertes”, relató.

La situación se volvió más compleja cuando los especialistas en odontología no encontraron una solución para lo que ella describía. A partir de ahí, Floppy Tesouro fue derivada a neurología y comenzó otro recorrido médico. “Al principio odontológicamente me decían que no había nada para hacer, con lo cual me derivan al neurólogo. Me dan una medicación muy fuerte para tratar la neuralgia del trigémino, un dolor que no le deseo a nadie”, aseguró.

Lo más delicado del relato apareció cuando describió cómo ese dolor empezó a modificar su día a día. La conductora explicó que hubo momentos en los que ni siquiera le “entraba el tenedor en la boca” y que directamente no “podía soportar” el sufrimiento. Esa imagen alcanzó para mostrar hasta qué punto el cuadro había dejado de ser una simple molestia.

La neuralgia del trigémino afecta un nervio clave del rostro y puede provocar episodios de dolor muy intenso en zonas como la mandíbula, los dientes, las encías o las mejillas. En el caso de la modelo, la combinación entre el dolor y la dificultad para abrir la boca terminó generando una preocupación mayor, que derivó finalmente en su internación.

Ahora, Floppy Tesouro continúa con seguimiento médico y medicación mientras intenta recuperar estabilidad. Aunque ya recibió el alta, su testimonio dejó claro que el proceso todavía no terminó y que el regreso a la normalidad será gradual, después de haber enfrentado uno de los episodios físicos más duros de su vida.