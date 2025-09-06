Nueva vida: Floppy Tesouro reveló cuál es el nuevo emprendimiento que tiene

Floppy Tesouro atraviesa un momento de plenitud, tanto en lo personal como en lo profesional. La modelo y empresaria conversó en exclusiva con Ciudad sobre su más reciente proyecto, una cápsula de bikinis que refleja su estilo y su pasión por la moda.

Con entusiasmo, Floppy Tesouro confesó que este emprendimiento representa un sueño de toda la vida. “Desde chica quería tener mi propia marca y con MÙR estoy cumpliendo ese anhelo. Animarme a emprender no fue sencillo, pero cada desafío me enseñó mucho”, expresó. La colección, pensada para acompañar a mujeres en distintos momentos de su vida, busca combinar comodidad y glamour.

El apoyo de su pareja, Salvador Becciu, fue un pilar fundamental durante todo el proceso. “Salva está presente en cada paso, celebra los logros conmigo y me impulsa a seguir. Somos un gran equipo, y eso me da mucha seguridad”, destacó la influencer, resaltando la importancia de compartir proyectos en pareja.

Floppy Tesouro también reflexionó sobre cómo manejan la exposición mediática. Tras experiencias pasadas, aprendió a equilibrar la vida pública y privada: “Cuando hay respeto, admiración y compañerismo todo fluye de otra manera. Hoy siento paz y un amor sano que me hace crecer como mujer, mamá y profesional”, afirmó.

Hace unos meses, la pareja sorprendió con una “boda” en pasarela, un guiño divertido y romántico que confirmó sus planes de futuro. “Fue un juego que disfrutamos mucho. Hablamos de casamiento y no lo descartamos para más adelante”, contó la modelo, con una sonrisa.

La maternidad ocupa un lugar central en su vida. Moorea, su hija, participa activamente en el proyecto y comparte ideas para la colección. “Mi hija es mi motor y mi mejor crítica. No es fácil combinar trabajo y maternidad, pero siempre busco priorizarla”, reveló Tesouro.

En cuanto a los diseños, Floppy Tesouro se inspiró en mujeres auténticas y en su estilo de vida. Colores pasteles, toques de tendencia y la energía femenina son los elementos que marcan cada pieza de MÙR, pensadas para mujeres que quieran sentirse seguras y lindas en todo momento.

Finalmente, la modelo destacó la emoción de ver a su hija debutar en la pasarela. “Fue un momento único, lleno de alegría. Verla disfrutar y aprender junto a mí fue un regalo que me emocionó profundamente”, concluyó, cerrando un ciclo de creatividad, familia y sueños cumplidos.

