Flor Bertotti se presentará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 20.30, en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital. La actriz y cantante llegará con «Otra Vuelta», el espectáculo con el que recorre las canciones más recordadas de su trayectoria artística.

La presentación será una de las citas destacadas de la agenda musical de noviembre en la región. El recital permitirá que el público neuquino y de otras localidades de la Patagonia vuelva a escuchar en vivo los temas que marcaron a distintas generaciones de seguidores.

La artista anunció esta etapa de despedida después de una gira internacional que incluyó presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. El espectáculo combina música, cambios de vestuario y una puesta en escena centrada en la conexión con el público.

El recorrido internacional que convirtió a «Otra Vuelta» en un fenómeno

El espectáculo llegó después de una extensa gira por distintos países. Según la información difundida por Fedorco Producciones, Bertotti se presentó en México, España, Ecuador, Bolivia, Italia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

En Argentina, el recorrido incluyó funciones en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. La promoción del espectáculo destacó los recitales agotados en el Teatro Gran Rex y los antecedentes de doce presentaciones con localidades agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La propuesta recupera un repertorio asociado principalmente a Floricienta, la ficción estrenada en 2004 que tuvo un fuerte impacto en la televisión y la música popular juvenil.

Temas como «Flores amarillas» y «Mi vestido azul» se convirtieron en referencias de una etapa de la televisión argentina. Su permanencia en el repertorio de la artista permite convocar tanto a quienes conocieron las canciones durante la emisión original de la ficción como a nuevas generaciones que las incorporaron posteriormente.

En «Otra Vuelta», ese componente nostálgico se combina con una producción en vivo que incluye cambios de vestuario y una puesta visual pensada para acompañar el recorrido musical.

Flor Bertotti explicó que la decisión de despedir «Otra Vuelta» estuvo vinculada con el deseo de cerrar esta etapa en un lugar significativo para su historia.

"Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa", expresó la artista.