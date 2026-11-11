Benjamín Amadeo volverá a encontrarse con el público neuquino este sábado 14 de noviembre, en una presentación especial en el Cine Teatro Español. El músico llegará con un espectáculo renovado, en el marco de la gira de presentación de su nuevo disco, que incluirá canciones inéditas y los temas que lo acompañan desde hace años.

En diálogo con el programa “Mañana Vemos”, que se transmite por La 100 FM Neuquén, Amadeo expresó su entusiasmo por regresar a la ciudad y destacó el cambio de escenario para esta visita. A diferencia de presentaciones anteriores, esta vez tocará en formato teatro, una experiencia que le genera una expectativa especial por el encuentro cercano con el público.

El músico adelantó que el espectáculo tendrá nueva escenografía y una propuesta renovada para sorprender al público.

El artista adelantó que el recital tendrá una nueva escenografía y cambios en la propuesta del show, por lo que quienes ya asistieron a sus conciertos podrán encontrarse con una experiencia diferente. El repertorio combinará las canciones de su último trabajo con aquellos temas que el público conoce y canta desde hace tiempo.

Durante la entrevista, también habló sobre su presente personal y la llegada de su segundo hijo, una etapa que describió con mucha felicidad, aunque con el desafío de reorganizar los tiempos y el descanso familiar. Además, contó que su hija de cuatro años comenzó a acercarse a su mundo artístico y a comprender lo que significa verlo sobre el escenario.

En una entrevista con La 100 FM Neuquén, Amadeo habló sobre su presente artístico y la felicidad por la llegada de su segundo hijo. 5. El recital comenzará a las 21 horas y las entradas se pueden conseguir a través de TuEntrada.com.

La presentación en Neuquén forma parte del tramo final de la gira de este año, que continuará con fechas en La Plata y Rosario. Amadeo también adelantó que trabaja en nuevos videos y colaboraciones, y que ya prepara más música y presentaciones para 2027. Las entradas para el recital del 14 de noviembre a las 21 en el Cine Teatro Español se encuentran disponibles a través de TuEntrada.com.