Ciro vuelve a Neuquén con las canciones que marcaron a varias generaciones

Ciro y Los Persas regresarán a Neuquén el próximo viernes 13 de noviembre de 2026. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez se presentará desde las 21 en el Estadio Ruca Che, donde ofrecerá un espectáculo con canciones de su etapa solista y clásicos de Los Piojos.

El recital marcará un nuevo encuentro del músico y su banda con el público de la región. La propuesta combina distintas etapas de su trayectoria artística, con un repertorio que reúne canciones que acompañaron a varias generaciones del rock argentino.

La presentación fue anunciada como parte de la agenda de shows de 2026. Por el momento, la información difundida confirma la fecha, el horario y el escenario elegido para el espectáculo.

Ciro y Los Persas vuelven a Neuquén con clásicos del rock

El show tendrá como protagonista a Andrés Ciro Martínez, cantante y compositor que construyó una trayectoria reconocida tanto al frente de Los Piojos como en su posterior proyecto con Los Persas.

La propuesta musical incluirá un recorrido por los éxitos de su carrera solista y canciones emblemáticas de Los Piojos, grupo que dejó una marca importante en la historia del rock nacional.

De esta manera, el recital permitirá reunir en un mismo escenario distintas etapas de la carrera de Ciro, con un repertorio que combina composiciones de su proyecto actual y temas que forman parte de la memoria musical de sus seguidores.

El Ruca Che, escenario de los grandes recitales en Neuquén

El Estadio Ruca Che es uno de los espacios de referencia para los espectáculos musicales de Neuquén capital. A lo largo de su historia recibió a artistas y bandas de distintos géneros, y forma parte del circuito de grandes presentaciones que llegan a la Patagonia.

Entre los nombres que pasaron por el estadio figuran Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Divididos y el propio Ciro y Los Persas, de acuerdo con el repaso histórico publicado por Mejor Informado.

La llegada de la banda se suma así a la agenda de recitales que mantiene al Ruca Che como una de las principales sedes de espectáculos de la región.