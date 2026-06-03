La controversia comenzó a partir de un momento que había sido celebrado por gran parte de la audiencia. Durante una emisión de Luzu TV, Felipe, el hijo de ocho años de Florencia Peña, compartió una anécdota escolar que despertó risas y ternura entre los presentes. El niño habló con naturalidad sobre una compañera que cambiaba de interés amoroso con frecuencia y concluyó, entre bromas, que estaba “soltero”.

Lo que parecía una situación inocente tomó otro rumbo cuando Laura Ubfal analizó ese fragmento en un programa de Bondi Live. La periodista cuestionó el contenido del comentario y lo vinculó con problemáticas culturales relacionadas con la violencia de género, llegando incluso a mencionar el reciente femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba.

Durante su intervención, Laura Ubfal sostuvo que ciertos discursos pueden reflejar patrones que luego se reproducen en la sociedad. En ese contexto, calificó al niño con el término “incel”, una definición que suele utilizarse para describir a hombres que responsabilizan a las mujeres de sus frustraciones afectivas. Sus palabras generaron una inmediata reacción negativa en redes sociales.

La respuesta de Flor Peña no tardó en llegar. Desde su programa en Luzu TV, la conductora expresó su indignación por haber sido involucrada en una discusión de semejante magnitud. Además, consideró que mezclar una tragedia tan grave con un comentario espontáneo de un niño era una interpretación exagerada e injusta.

“Me parece absurdo, cruel y completamente fuera de lugar”, afirmó la actriz al referirse a las declaraciones de la panelista. También cuestionó que, en medio de una situación social tan delicada, el foco se desviara hacia su familia y la manera en que educa a sus hijos. Para ella, el planteo de Laura Ubfal carece de fundamento y responde a una búsqueda de repercusión mediática.

Visiblemente afectada, Florencia Peña remarcó que escuchar en televisión que está criando a un “incel” le resultó especialmente preocupante. Según explicó, ese tipo de afirmaciones son peligrosas porque involucran a un menor de edad y generan una exposición innecesaria sobre un niño que simplemente relató una experiencia cotidiana.

Más tarde, al salir de los estudios de Luzu TV, la actriz volvió a hablar con la prensa y reiteró su malestar. Con la voz quebrada, señaló que le cuesta entender cómo una conversación infantil pudo derivar en semejante acusación. También aprovechó para cuestionar la atención mediática sobre su figura en lugar de enfocarse en los problemas de fondo.

Para cerrar, Flor Peña defendió la educación que reciben sus hijos y aseguró que en su hogar se promueven valores de respeto e igualdad. “Es un niño inocente”, sostuvo, al tiempo que lamentó que el episodio haya escalado hasta convertirse en una discusión pública. La actriz concluyó que el verdadero problema es la mirada distorsionada que algunos eligieron darle a una situación que, para ella, nunca debió salir de ese contexto.