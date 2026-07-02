Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de una versión explosiva sobre su relación. La pareja, que hasta ahora se mostraba inseparable, estaría atravesando una fuerte crisis marcada por una discusión íntima, una salida inesperada de la casa que compartían y un video que alimentó todas las sospechas.

La versión fue planteada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, donde aseguró que el vínculo entre el futbolista y la actriz se habría quebrado en los últimos días. El dato que más llamó la atención no fue solo el supuesto conflicto puertas adentro, sino una imagen tomada en Nordelta que mostró a Icardi en una escena poco habitual.

En ese registro, el delantero aparece caminando junto a sus dos hijas mientras carga bolsas de compras. Para la conductora, esa postal fue un indicio fuerte de que algo cambió en la dinámica de Mauro Icardi y la China Suárez. “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, señaló.

El movimiento que terminó de instalar la versión de crisis fue la supuesta salida de la actriz de la vivienda que compartía con el futbolista. Según relató Latorre, no se trató de un simple viaje ni de una ausencia casual, sino de una decisión tomada después de una pelea fuerte. “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares”, detalló.

Detrás de esa tensión, la periodista apuntó directamente contra un nombre que ya había quedado vinculado al escándalo de Tequila. “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, lanzó al revelar el supuesto motivo del enfrentamiento.

La aparición de Ekaterina Ojeda en esta trama volvió a poner bajo la lupa el presente sentimental de Mauro Icardi y la China Suárez. Según la versión televisiva, la actriz habría encontrado mensajes que profundizaron el malestar que ya venía arrastrando la pareja desde aquel episodio nocturno.

Mientras ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir públicamente la separación, el video en Nordelta quedó como la imagen que disparó nuevas especulaciones. La crisis, por ahora, se sostiene en las versiones que circularon al aire, pero el gesto de distancia que describió Latorre volvió a instalar dudas sobre el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez.