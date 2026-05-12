Flor Peña salió a responderle con dureza a Luis Ventura después de la frase que lanzó en medio de su enojo por las críticas a los premios Martín Fierro. El periodista la mandó a “que siga haciendo videos porn...” y la actriz decidió contestarle públicamente, con un descargo que apuntó al dolor que le provocó la filtración de su intimidad.

La reacción de Flor Peña apareció luego de su salida de Luzu, cuando fue abordada por Intrusos y eligió no dejar pasar el comentario. “Podemos debatir, me pueden cag... a put..., Cuatros de copas salen a decir que devuelva premios, no me importa. Pero lo de Ventura, no se lo pueden dejar pasar. Y yo espero que en América se atrevan a decirlo”, lanzó, visiblemente molesta por el tono del ataque.

En su respuesta, la actriz marcó que la discusión no pasaba por una diferencia de opiniones sobre APTRA o los premios, sino por el límite que considera que se cruzó. “Es una falta de respeto absoluta”, sostuvo, antes de recordar el rol que, según ella, tuvo Luis Ventura cuando se viralizó su video íntimo años atrás.

“Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Ventura... No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”, expresó Flor Peña, llevando la discusión hacia el antecedente que más la afectó.

La actriz también volvió sobre el impacto personal que tuvo aquella filtración. “Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”, remarcó.

El cruce sumó otro capítulo cuando le mencionaron las versiones que vinculaban aquel episodio con una supuesta cercanía al poder político. Flor Peña respondió sin rodeos: “Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente”. Después insistió en que no había atacado a Ventura ni a APTRA antes de recibir esa frase.

“Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, protestó. Sobre el origen de aquella exposición, además, recordó un viejo mensaje que atribuyó al periodista: 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Así, el reclamo de Flor Peña dejó de ser solo una respuesta televisiva y se convirtió en un pedido concreto: que Luis Ventura salga a disculparse.