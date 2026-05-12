Las nominaciones a los Martín Fierro desataron una nueva tormenta en el ambiente artístico y una de las voces más críticas fue la de Florencia Peña. La actriz cuestionó con dureza el sistema de premiación y aseguró que los galardones ya no tienen la credibilidad de otros tiempos. Sus palabras no pasaron inadvertidas y encontraron una inmediata respuesta de Luis Ventura, presidente de APTRA.

Durante una charla con la prensa, Flor Peña expresó su decepción por el presente de los premios más importantes de la televisión argentina. “Me parece aburrido”, lanzó la actriz, quien además sostuvo que actualmente los reconocimientos “se reparten entre los canales”. La conductora dejó en claro que, para ella, la emoción de las antiguas ceremonias ya no existe.

Las declaraciones rápidamente llegaron a oídos de Luis Ventura, que fue interceptado en el programa Sálvese Quien Pueda mientras hablaban con Marcela Tauro. Allí, el periodista reaccionó con una frase explosiva contra la actriz que generó una inmediata repercusión en redes sociales y provocó fuertes críticas.

“Que siga haciendo videos por...”, lanzó Ventura, sin terminar la frase pero dejando una clara insinuación que fue tomada como un ataque directo hacia Flor Peña. El comentario despertó indignación entre muchos usuarios, que cuestionaron el tono utilizado por el conductor para responderle a la actriz.

Lejos de bajar el nivel de tensión, el presidente de APTRA volvió a cargar contra la artista cuando habló a solas con los medios. “No veo por qué ella tiene que sacar la cara por Marley si tiene voz propia”, expresó, en referencia a la ausencia del conductor entre los nominados de esta edición.

Además, Luis Ventura fue contundente al referirse a quienes cuestionan las decisiones de la entidad que entrega los premios. “Que se haga socia de APTRA y vote”, disparó el periodista, marcando que quienes forman parte de la asociación son los responsables de elegir a los nominados y ganadores.

El desubicado comentario de Luis Ventura

Como si eso fuera poco, el conductor también calificó a Flor Peña como una persona “desagradecida” y sostuvo que debería respetar el funcionamiento democrático de la institución. Según explicó, la actriz “se llena la boca hablando de democracia y defensa de la mayoría”, aunque consideró que no aplica ese criterio cuando opina sobre la asociación.

El fuerte ida y vuelta entre Flor Peña y Luis Ventura volvió a poner en el centro de la escena a los Martín Fierro, una ceremonia que cada año genera debates, polémicas y discusiones entre figuras del espectáculo. Mientras tanto, las redes sociales estallaron con opiniones divididas sobre quién tiene razón en esta nueva pelea mediática.