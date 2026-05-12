Nati Jota quedó atravesada por la repercusión que tuvo su intercambio con Estanislao Bachrach en OLGA. Lo que para ella había sido una columna incómoda, pero manejada con oficio al aire, terminó convertido en un fragmento viral que, según explicó, no mostró el verdadero clima de lo que ocurrió durante todo el segmento.

La conductora habló después de ver cómo se instaló la escena en redes y reconoció que la situación no fue sencilla mientras estaba sucediendo. "Fue una nota bastante incómoda al aire pero yo creo que la resolvimos bastante bien, tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace", expresó Nati Jota, intentando poner en contexto una entrevista que se volvió difícil de sostener.

En ese sentido, remarcó que durante el programa buscó seguir adelante sin quedar atrapada por la tensión del momento. "En el momento trato de no darme tanto cuenta de la incomodidad y tirar para adelante para zafar la columna", explicó. Su lectura apunta a que, lejos de querer incomodar, intentó que el segmento pudiera terminar de la mejor manera posible.

El enojo apareció, sobre todo, por la manera en que circuló el fragmento final. "Me sorprendió que justo recortaron el último momento en donde simplemente trato de cerrar la columna por cuarta vez", sostuvo. Para Nati Jota, ese corte dejó afuera el desarrollo previo y la mostró en una situación que no representaba todo lo que había pasado.

También aclaró cuál era la dinámica prevista con Estanislao Bachrach dentro del programa. "La realidad es que él no vino de invitado, vino a hacer una columna y la encaramos por el lado de las preguntas, justamente uno cuando no es experto en algo, hace consultas para entender el tema", señaló, marcando que las intervenciones formaban parte del intercambio con un especialista.

Lejos de buscar un nuevo enfrentamiento, la conductora explicó por qué sintió la necesidad de dar su versión. "No tengo intención de meterme con alguien, solo siento que tengo que salir a explicar que ese recorte no es justo con lo que pasó en verdad", dijo. Después sumó una autocrítica sobre cómo podría haberse protegido mejor: "Siento que tendría que haber hecho en el cierre alguna aclaración para cuidarme del recorte. De todas maneras siento que no fui antipática, hice las cosas bien, le puse onda hasta el final para que la columna tenga sustancia, pero sí me cuestiono haberme reído tanto".

La repercusión terminó pegándole más de lo que esperaba. "Me dio un poco de bronca, pero nunca pensé que se iba a viralizar tanto. Es cierto que después tuve una mala tarde, me enrosqué un poco. Siempre es muy fácil pegarme, no sé cómo combatirlo, solo intento hacer bien mi programa". Así, Nati Jota dejó claro que el malestar no fue solo por la incomodidad al aire, sino por la forma en que esa escena quedó instalada afuera.