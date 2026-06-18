La polémica que envolvió a Flor Peña por anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sumó un nuevo capítulo. Luego de la ola de críticas que recibió en redes sociales y del desmentido de la familia del capitán argentino, la actriz habló en televisión y se mostró profundamente afectada por lo ocurrido.

Durante una entrevista en LAM, la conductora aseguró que nunca había atravesado una situación similar y que todavía se encuentra conmocionada por las consecuencias del error. Entre lágrimas, expresó su arrepentimiento y remarcó que jamás tuvo intención de causar dolor a la familia. “No estoy acostumbrada a que me pase. Me dieron una noticia y me invitaron a que la diga al aire”, sostuvo.

Según explicó Flor Peña, la información llegó a través de la comunicación interna del programa de streaming de Luzu TV. La actriz contó que recibió el dato por la cucaracha, el sistema mediante el cual la producción mantiene contacto con los conductores mientras están al aire. “Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock”, afirmó.

La conductora relató que en ese momento no tenía acceso a ninguna fuente para verificar lo que le estaban transmitiendo. “No tenía ni el teléfono ni la computadora. Desde la producción me dijeron que estaba pasando eso y yo lo repliqué”, señaló al reconstruir los hechos que derivaron en la difusión de la falsa noticia.

Sin embargo, apenas comunicó la información, la situación cambió por completo. “En el momento que lo replico me dicen: ‘Pará, parece que no está chequeado’”, recordó. Esa advertencia encendió las alarmas y dio inicio a una crisis que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En medio del escándalo, Flor Peña también reveló que mantuvo una conversación con Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, quien comprendió la gravedad de lo sucedido. La actriz destacó que el empresario se mostró afectado por el episodio debido a la cercanía que mantiene con la familia de Lionel Messi.

Respecto a posibles medidas internas, Peña aclaró que la investigación apunta a determinar cómo se originó la información incorrecta. Aun así, pidió expresamente que no haya represalias laborales contra quienes participaron del error. “Sé que es gravísimo, pero no quiero que nadie se quede sin trabajo”, manifestó.

La controversia tomó aún más fuerza después de que la familia de Lionel Messi emitiera un mensaje público para desmentir la falsa noticia y pedir mayor responsabilidad al momento de difundir información sensible. Frente a ese comunicado, Flor Peña volvió a pedir disculpas y aseguró que buscará la manera de hacérselas llegar personalmente. Además, confirmó que continuará formando parte de Luzu TV, dejando en claro que no existe ningún conflicto con el canal tras el episodio.