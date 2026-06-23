Titi no se fue en silencio de Gran Hermano. Tras quedar eliminada en el mano a mano con Solange, la participante dejó una despedida cargada de tensión, con palabras de afecto para algunos compañeros y una fuerte crítica hacia otros.

La definición tuvo a Titi y Sol frente a frente en una gala que movió por completo el clima de la casa. El voto del público terminó favoreciendo la continuidad de Solange, mientras que su rival debió abandonar el reality en una instancia clave del juego.

Apenas se conoció el resultado, las reacciones expusieron la división interna. De un lado, varios participantes quedaron golpeados por la salida; del otro, algunos celebraron la permanencia de Sol con gritos, abrazos y alivio por haber superado una placa complicada.

En ese clima, Andrea del Boca fue una de las que le dedicó una frase de aliento antes de que cruzara la puerta. "Rompela afuera, Titi", le dijo, en medio de una despedida marcada por la emoción y por la sensación de que su salida podía cambiar los equilibrios dentro de la casa.

Antes de irse, Titi eligió hablar sin filtro. Primero dejó en claro que no todos sus vínculos habían quedado en el mismo lugar: "Los amo a algunos, no a todos", lanzó, con una frase breve pero suficiente para marcar distancia.

La participante profundizó enseguida y apuntó contra ciertas maneras de jugar que, según dio a entender, nunca compartió. "Los quiero y espero que Manu, Andrea, Juan y Yipio lleguen lo más lejos posible, que lo ganen. Siempre dije qué tipo de juego no tolero, no me gusta, lo mantengo y hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas jugando, no solo somos jugadores", expresó.

El mensaje sonó como una despedida, pero también como una advertencia para quienes siguen en competencia. Sin nombrar directamente a todos los destinatarios, Titi dejó expuestas sus preferencias y volvió a marcar que hay estrategias que no está dispuesta a justificar, ni siquiera dentro de un reality.

Su eliminación reconfigura el mapa de Gran Hermano Generación Dorada. La continuidad de Sol fortalece a un sector de la casa, mientras que la salida de Titi golpea a quienes la tenían como aliada. Afuera, su frase final promete seguir generando debate sobre los límites del juego y la convivencia.