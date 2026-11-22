Después de que una noticia falsa sobre su muerte se volviera tendencia en X el miércoles 18 de noviembre, Flor Peña compartió en Instagram un video de sus vacaciones en República Dominicana. La actriz se mostró sonriente, con una bikini rosa estampada, y pasó de posar entre las olas a bailar en la orilla. Para acompañar las imágenes eligió una pregunta que tenía más que ver con el disfrute de la playa que con el revuelo de los días previos.

El rumor había empezado a circular de madrugada y cobró fuerza con una captura adulterada de Wikipedia que hablaba en pasado de la carrera de la actriz. Horas después, en la cuenta de Flor Peña ya había aparecido una publicación comercial. El video del Caribe, en cambio, les permitió a sus seguidores verla en un momento de descanso.

“¿Así o mejor?”, escribió junto a la grabación. En las primeras imágenes se la ve dentro del agua, con algunas cometas de kitesurf de fondo. Ya sobre la arena, levanta los brazos, sigue el ritmo de la música y mira a cámara entre paso y paso. Sus seguidores le respondieron en los comentarios para celebrar que volviera a mostrarse así.

La próxima cita de la actriz con el público porteño será en mayo de 2027, cuando vuelva a la calle Corrientes para interpretar a Roxie Hart en Chicago. Compartirá el escenario del Teatro El Nacional Sancor Seguros con Juliana Gattas, la cantante de Miranda!, que hará de Velma Kelly. En el musical, las dos mujeres están detenidas por asesinato y compiten por ganarse la atención del público.

Para Flor Peña, ese papel completa un recorrido que empezó hace veinte años con Sweet Charity y continuó en 2019 con Cabaret. Las tres obras están ligadas a la figura de Bob Fosse. “Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor”, escribió cuando anunció que iba a protagonizar la versión argentina.

Al repasar esos trabajos, la intérprete sostuvo que, con Roxie en su repertorio, se convertirá en “la única actriz del mundo” en haber hecho los tres musicales. “Tengo una felicidad que no cabe en mí”, contó sobre la perspectiva de volver a estudiar para el papel. Por ahora, el baile que compartió con sus seguidores tuvo un escenario bastante más informal que el de la calle Corrientes: la orilla de una playa dominicana.