Las fotos de Flor Peña sin maquillaje a los 52 años y el mensaje que compartió en su cumpleaños

Para Flor Peña, las fotos que publicó por sus 52 años son una forma de contar quién es hoy. La actriz se mostró sin maquillaje en Instagram y explicó por qué esa elección acompaña un momento de búsqueda personal y de balance sobre lo vivido.

El texto que acompañó las imágenes empezó con una mirada sobre su presente: “En este presente, nada me define. Mi vida es una constante búsqueda. Es estar en sintonía con mi ser; ese lugar al que yo sola sé llegar, del que a veces me voy, pero al que siempre regreso”. La búsqueda que describió tiene ese movimiento de alejarse y volver a escucharse.

La idea de reconocer lo propio también apareció cuando se refirió a las distintas maneras de mostrarse. “Hoy sé reconocer mi disfraz. Sé cuándo estoy jugando y cuándo necesito volver hacia adentro para no perderme”, escribió. En ese pasaje, puso en palabras la necesidad de detenerse y reencontrarse consigo misma.

En las postales, Flor Peña posó con un blazer verde oliva de corte oversize directamente sobre la piel. Llevó el pelo suelto y alternó gestos y miradas frente a la cámara. El saco fue la prenda elegida para una producción en la que las expresiones cambiaban de una imagen a otra.

El significado que les dio a esas fotos fue más allá de la elección de un look: “Estas fotos a cara lavada son el mejor reflejo de quién soy hoy. Alguien que ha atravesado tempestades y que conserva la fuerza para seguir intentando”. Su referencia a los momentos difíciles quedó ligada a la voluntad de continuar, como parte del balance que compartió.

Al mirar hacia adelante, la actriz expresó una disposición a recibir lo que venga: “Estoy siempre buscando, atenta a lo que la vida viene a contarme. No me resisto a nada. Que el río me lleve”. El cumpleaños funcionó así como una pausa para poner en palabras cómo quiere transitar esta etapa.

Sobre lo aprendido, Flor Peña dejó una definición: “Aprendí a soltar y a escuchar. Y el amor es y será siempre el motor de mi existencia”. La producción que compartió deja esa elección a la vista: un rostro sin maquillaje y distintas expresiones para acompañar lo que ella misma quiso contar de su presente.