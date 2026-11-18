Flor Peña volvió a publicar en sus redes horas después de que una noticia falsa sobre su muerte se convirtiera en tendencia en X. La actriz compartió una publicidad sin hacer referencia al episodio. Para entonces, entre sus seguidores ya circulaba la captura de un supuesto mensaje privado en el que le atribuían un reclamo al usuario que había difundido la versión.

El rumor había ganado alcance durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre. La etiqueta #MurioFlorPeña permaneció varias horas entre las tendencias de X y generó preocupación tanto entre quienes siguen a la actriz como entre sus allegados. A medida que más usuarios se encontraban con su nombre, crecían las consultas acerca de qué había pasado.

Una de las publicaciones que alimentaron la confusión fue la de la cuenta @ibosttero. El usuario compartió una captura adulterada de Wikipedia en la que la trayectoria de Flor Peña, de 52 años, aparecía relatada en pasado. Ese cambio en los verbos le daba a la versión que circulaba en X la apariencia de estar respaldada por la enciclopedia.

La misma cuenta difundió después otra captura, esta vez de un presunto intercambio privado. El usuario presentó el texto como una respuesta de la actriz al tuit. Según esa imagen, ella le reprochaba el perjuicio que causaba la publicación y le daba un plazo de cinco minutos para eliminarla antes de denunciar la cuenta.

“Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta. No te das cuenta que perjudicas y dañas el trabajo de otra gente. Te doy cinco minutos, borralo ya”, decía el mensaje atribuido a Flor Peña. La duda sobre su autenticidad surgió porque ya circulaban memes con ese formato antes de que apareciera la noticia falsa. La autoría del reclamo quedó sin confirmar.

Horas después, quienes habían visto la etiqueta en X encontraron una nueva publicación en los perfiles de la artista. Se trataba de un contenido comercial que llevó tranquilidad a sus seguidores tras la alarma de la madrugada. La actriz dejó la polémica fuera de ese posteo, de modo que la única referencia a un supuesto enojo siguió siendo la captura difundida por el usuario.